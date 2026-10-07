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ΒΙΝΤΕΟ: Η «μεταγραφή» του Τρισκόφσκι και η παράδοση της φανέλας από τον Σπύρο Νεοφυτίδη!

ΓΗΠΕΔΟ

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Η έναρξη της συνεργασίας συνοδεύτηκε από μια ξεχωριστή χειρονομία από τον Ιβάν Τρισκόφσκι και τη διοίκηση της ΑΕΛ.

Με μια σπουδαία «μεταγραφή» ενισχύεται η ομάδα των πρεσβευτών του «Charity Idols» στην Κύπρο, καθώς ο Ιβάν Τρισκόφσκι εντάσσεται πλέον ενεργά στο δυναμικό του φιλανθρωπικού σωματείου.

Ο Γενικός Αρχηγός του Ποδοσφαιρικού Τμήματος της ΑΕΛ, παρέλαβε την επίσημη φανέλα του Πρεσβευτή από τον Σπύρο Νεοφυτίδη, Εκτελεστικό Πρόεδρο του ΠΑ.Σ.Π. και ιδρυτικό μέλος του «Charity Idols» Κύπρου. Με αυτή την προσθήκη, ο Ιβάν Τρισκόφσκι ενώνει τις δυνάμεις του με τους υπόλοιπους πρεσβευτές του φιλανθρωπικού σωματείου, τους Γιώργο Μερκή, Νεόφυτο Μιχαήλ, Φιλίππα Σάββα και Λουκρητία Χρυσοστόμου, με κοινό στόχο την προσφορά και την κοινωνική αλληλεγγύη.

Η έναρξη της συνεργασίας συνοδεύτηκε από μια ξεχωριστή χειρονομία. Ο Ιβάν Τρισκόφσκι, σε συνεργασία με τη διοίκηση της ΑΕΛ, επεφύλαξε ένα δώρο για το «Charity Idols» Κύπρου, προσφέροντας την επίσημη φετινή εμφάνιση της ΑΕΛ, υπογεγραμμένη από τους ποδοσφαιριστές της ομάδας.

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