Μάντσεστερ Σίτι: Ανησυχία για το ενδεχόμενο να υποβιβαστεί και να παίξει κανονικά στο Champions League

Μία ιδιαίτερα περίπλοκη κατάσταση γύρω από τη Μάντσεστερ Σίτι αποκαλύπτει το BBC, την ώρα που οι Πολίτες έχουν ήδη καταθέσει έφεση κατά της απόφασης της ανεξάρτητης επιτροπής για παραβάσεις των οικονομικών κανονισμών.

Σύμφωνα με το βρετανικό Μέσο, παράγοντες του αγγλικού ποδοσφαίρου προβληματίζονται για ένα ενδεχόμενο η Σίτι να δεχθεί μία εξαιρετικά βαριά τιμωρία στις εγχώριες διοργανώσεις, ακόμη και υποβιβασμό από την Premier League, αλλά ταυτόχρονα να αγωνιστεί στο Champions League της επόμενης περιόδου.

Το συγκεκριμένο σενάριο θα μπορούσε να προκύψει εάν η ομάδα του Μάντσεστερ κατακτήσει το φετινό Champions League, καθώς ο κάτοχος του τροπαίου εξασφαλίζει θέση στη διοργάνωση της επόμενης σεζόν ανεξάρτητα από τη θέση που καταλαμβάνει στο εγχώριο πρωτάθλημα.

Το κενό με την ευρωπαϊκή άδεια

Το σημαντικότερο στοιχείο της υπόθεσης είναι πως δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή αυτόματος μηχανισμός που να αφαιρεί από τη Σίτι το δικαίωμα συμμετοχής σε ευρωπαϊκή διοργάνωση στην οποία έχει προκριθεί αγωνιστικά.

Κάθε ομάδα χρειάζεται άδεια UEFA για να συμμετάσχει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Στην Αγγλία αυτή εκδίδεται από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, με τη διαδικασία να έχει ανατεθεί στην Premier League.

Ωστόσο, τα κριτήρια αφορούν κυρίως την τρέχουσα οικονομική κατάσταση των συλλόγων και ζητήματα όπως ληξιπρόθεσμες οφειλές προς άλλες ομάδες, ποδοσφαιριστές ή φορολογικές αρχές. Ιστορικές παραβάσεις και οι κυρώσεις που μπορεί να τις συνοδεύουν δεν οδηγούν αυτομάτως σε άρνηση της συγκεκριμένης άδειας.

Τα σενάρια τιμωρίας και ο ρόλος της UEFA

Εφόσον η έφεση της Μάντσεστερ Σίτι απορριφθεί, το BBC αναφέρει πως οι πιθανές κυρώσεις μπορεί να περιλαμβάνουν μεγάλη αφαίρεση βαθμών, υψηλό πρόστιμο και περιορισμούς στις μεταγραφές, ενώ στο τραπέζι παραμένει ακόμη και το ενδεχόμενο αποβολής από την Premier League. Η διαδικασία που θα καθορίσει το ύψος της ποινής δεν έχει ακόμη προγραμματιστεί.

Την ίδια στιγμή, η UEFA παρακολουθεί την υπόθεση. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του BBC, θα μπορούσε να εξετάσει το άνοιγμα ξεχωριστής πειθαρχικής διαδικασίας, εφόσον χρειαστεί να αντιμετωπιστεί το ενδεχόμενο συμμετοχής της Σίτι στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις μετά από βαριά εγχώρια τιμωρία.

Υπάρχει όμως ένα σημαντικό προηγούμενο. Το 2020 η Σίτι κατάφερε μέσω του CAS να ανατρέψει τον διετή αποκλεισμό της από τις διοργανώσεις της UEFA, καθώς μέρος των παραβάσεων που εξέταζε η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία κρίθηκε ότι είχε παραγραφεί βάσει των κανονισμών της.

Η υπόθεση γίνεται ακόμη πιο περίπλοκη από το γεγονός ότι δεν αφορά αποκλειστικά το Champions League. Μία κατάκτηση του FA Cup ή του Carabao Cup θα μπορούσε επίσης να προσφέρει στη Σίτι ευρωπαϊκό εισιτήριο για την επόμενη σεζόν.

Το μεγάλο ερώτημα, επομένως, είναι τι θα συμβεί εάν η αγγλική διαδικασία οδηγήσει τελικά σε βαριά τιμωρία της Μάντσεστερ Σίτι, την ώρα που εκείνη θα έχει εξασφαλίσει αγωνιστικά θέση στην Ευρώπη. Ένα σενάριο που ήδη προκαλεί προβληματισμό τόσο στην Αγγλία όσο και στα υψηλά κλιμάκια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.