Μεγάλη ευρωπαϊκή νίκη για την Πετρολίνα ΑΕΚ!

Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο άρχισε τις υποχρεώσεις της στον 5ο όμιλο του FIBA Europe Cup η Πετρολίνα ΑΕΚ, η οποία επικράτησε με 73-65 της γερμανικής Fitness First Würzburg Baskets στο «Κίτιον» και πανηγύρισε μία σπουδαία ευρωπαϊκή επιτυχία.

Η νίκη αποκτά ακόμη μεγαλύτερη ιστορική σημασία, καθώς είναι μόλις η δεύτερη της Πετρολίνα ΑΕΚ απέναντι σε γερμανική ομάδα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Η ομάδα της Λάρνακας έδειξε χαρακτήρα απέναντι σε έναν δυνατό αντίπαλο και, παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ στην τρίτη περίοδο, πραγματοποίησε εξαιρετικό τελευταίο δεκάλεπτο για να φτάσει δίκαια στο θετικό αποτέλεσμα.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν πολύ καλά στο παιχνίδι και πήραν από νωρίς τον έλεγχο. Η Πετρολίνα ΑΕΚ προηγήθηκε με 17-8 στα μέσα περίπου της πρώτης περιόδου και ολοκλήρωσε το δεκάλεπτο στο 22-17.

Η Fitness First Würzburg Baskets αντέδρασε στη δεύτερη περίοδο και άρχισε σταδιακά να μειώνει τη διαφορά. Οι Γερμανοί πλησίασαν στο 28-27 και στη συνέχεια ισορρόπησαν πλήρως την αναμέτρηση, με το πρώτο ημίχρονο να ολοκληρώνεται ισόπαλο 40-40.

Στο τρίτο δεκάλεπτο οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να περάσουν μπροστά. Από το 40-40 η Fitness First Würzburg Baskets έφτασε στο 43-40 και αργότερα στο 51-45, όμως η Πετρολίνα ΑΕΚ παρέμεινε κοντά στο σκορ. Με καλάθια του Μάιλς Τέιτ και του Τζέιβιους ΜακΚίνις οι κιτρινοπράσινοι επέστρεψαν, όμως οι Γερμανοί έκλεισαν την τρίτη περίοδο προηγούμενοι με 59-55.

Η τελευταία περίοδος, όμως, ανήκε ολοκληρωτικά στην ομάδα του Χριστόφορου Λειβαδιώτη. Η Fitness First Würzburg Baskets προηγήθηκε με 61-55, όμως η Πετρολίνα ΑΕΚ ανέβασε κατακόρυφα την ένταση στην άμυνά της και άρχισε την αντεπίθεσή της. Ο Τέιτ μείωσε, ο Ντούραμ με βολές έφερε την ομάδα του σε απόσταση αναπνοής και λίγο αργότερα το παιχνίδι ήρθε στα ίσα, 61-61.

Ο Τέιτ έδωσε το προβάδισμα στην Πετρολίνα ΑΕΚ με 63-61, ενώ μετά το 63-63 οι γηπεδούχοι έτρεξαν ένα καθοριστικό σερί. Ο Τέιτ έκανε το 65-63 και με τρίποντο στα 2:43 πριν από το τέλος ανέβασε τη διαφορά στο 67-63. Η άμυνα της ΑΕΚ δεν επέτρεψε στους Γερμανούς να βρουν λύσεις και η διαφορά έφτασε στους επτά πόντους, 70-63, πριν οι βολές του Ντούραμ ουσιαστικά κλειδώσουν τη μεγάλη νίκη.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η Πετρολίνα ΑΕΚ δέχθηκε μόλις έξι πόντους σε ολόκληρη την τέταρτη περίοδο, την οποία κέρδισε με 18-6, μετατρέποντας το 55-59 του 30ού λεπτού στο τελικό 73-65.

Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Μάιλς Τέιτ με 24 πόντους, τέσσερα ριμπάουντ και τέσσερα κλεψίματα. Ο Άντονι Ντούραμ πρόσθεσε 16 πόντους και έξι ριμπάουντ, ο Τζέιβιους ΜακΚίνις είχε 13 πόντους και τέσσερα ριμπάουντ, ενώ ο Αϊζάια Μιούσιους ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 10 πόντους και οκτώ ριμπάουντ. Πολύτιμη ήταν και η παρουσία του Τζέσι Χαντ, ο οποίος είχε οκτώ πόντους, 11 ριμπάουντ και τέσσερις ασίστ.

Για τη Fitness First Würzburg Baskets πρώτος σκόρερ ήταν ο Σαμ Γκρίφιν με 13 πόντους, ενώ ο Τσαρλς Τόμπσον είχε έξι πόντους και 12 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 22-17, 40-40, 55-59, 73-65.

Πετρολίνα ΑΕΚ (Χριστόφορος Λειβαδιώτης): Μιούσιους 10 (1), Παυλίδης 2, Βάρσος 0, Ντάραμ 16, Τέιτ 24 (3), Μάρκου 0, ΜακΚίνις 13, Χαντ 8.

Fitness First Würzburg Baskets (Σάσα Φιλιπόφσκι): Κόλμπερτ 5 (1), Χέρτσογκ 3 (1), Τζόουνς 7 (1), Σάφερ 7, Γκρίφιν 13 (3), Ντάι 8 (2), Τίσλερ 6, Γουίσαρτ 2, Πέτριτς 8 (1), Τόμπσον 6.