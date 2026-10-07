Χρήμα που θα έκανε... φτερά, ξανά στα ταμεία!

Το σβήσιμο της ποινής κεκλεισμένων των θυρών από το Εφετείο, με ομόφωνη μάλιστα απόφαση, που είχε επιβληθεί από τη Δικαστική Επιτροπή, θα βάλει ξανά το χρήμα στα… ταμεία. Ο αγώνας με την Πάφο FC την προσεχή Κυριακή (18:00) είναι από αυτούς που συγκαταλέγονται στα «ντέρμπι». Kαι το γήπεδο θα είναι γεμάτο. Έτσι λοιπόν, αν δεν άλλαζε η ποινή, το πλήγμα θα ήταν τεράστιο, με το κάθε ευρώ να παίζει τη δική του σημασία.

Την ίδια ώρα, τους ενοχλεί το γεγονός της επιβολής της ποινής από τη Δικαστική Επιτροπή αφού θεωρούσαν πως ήταν… παρατραβηγμένη. Συνιστούν ωστόσο στον κόσμο τους να είναι προσεχτικός και να μην δοθούν ξανά δικαιώματα προς τα δικαστικά όργανα, να τιμωρήσουν την ομάδα.

Στο αγωνιστικό μέτωπο, ο Ελ Μαέστρο είναι αναγκασμένος να περιμένει καθώς ο Κάλστρεμ έχει ενοχλήσεις και ακολουθεί συντηρητικό πρόγραμμα, όμως οι πιθανότητες να προλάβει είναι με το μέρος του, ενώ ο Σετίν έχει μυϊκό πρόβλημα (δικέφαλος). Δεδομένα εκτός θα είναι ο Μπέργκστρομ ο οποίος δεν προπονείται με την υπόλοιπη ομάδα