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BINTEO/Μαραγκός: «Η παρουσία μου στην Ανόρθωση είναι πάνω από τους λόγους του ποδοσφαίρου» - Τι είπε για τα εκατομμύρια που έδωσε η διοίκηση

ΓΗΠΕΔΟ

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Σημαντικές τοποθετήσεις από τον πρόεδρο της Ανόρθωσης.

Για το παρόν και το μέλλον της Ανόρθωσης καθώς και τους λόγους που τον ώθησαν να αναλάβει την προεδρία της «Κυρίας», μίλησε o Χρήστος Μαραγκός κατά τη διάρκεια του δείπνου που παρέθεσε η διοίκηση στους αθλητικούς συντάκτες. Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Θέλω να σας ευχαριστήσω για τη αποψινή σας παρουσία. Εκτιμώ ιδιαίτερα το σημαντικό έργο που επιτελείτε λόγω και της ευρύτερης μου επιχειρηματικής δραστηριότητας. Αντιλαμβάνομαι τη σημαντικότητα της σωστής και έγκυρης ενημέρωσης, κάτι το οποίο αποτελεί και αναπόσπαστο κομμάτι του κυπριακού ποδοσφαίρου. Η σχέση μας, η σχέση σεβασμού και ειλικρίνειας είναι κάτι το οποίο θέλω να συνεχίσει. Θέλω να είμαι σαφής: Η παρουσία μου στην Ανόρθωση είναι πάνω από τους λόγους του ποδοσφαίρου. Αφορά την ιστορία του τόπου μας, την Αμμόχωστο, τις νέες γενιές.

Η Ανόρθωση βίωσε μία από τις πιο κρίσιμες στιγμές στην ιστορία της, ήταν θέμα επιβίωσης και ήταν καθήκον μας να δηλώσουμε παρών σε αυτή τη μεγάλη πρόκληση. Κληθήκαμε πριν λίγες μέρες μα καταβάλουμε ένα ποσό μεγαλύτερο της τάξης των δύο εκατομμυρίων. Θα κληθούμε σε λίγες μέρες να καταβάλουμε ακόμη ένα εκατομμύριο για παλιές οφειλές. Αντιλαμβάνεστε ότι αποπληρώνουμε τα χρέη του παρελθόντος και χτίζουμε τη νέα Ανόρθωση. Αναδιοργάνωση τμημάτων, εκσυγχρονισμός του σωματείου, στελέχωση όλων ανεξαιρέτων των τμημάτων.

Το προηγούμενο διάστημα είχαμε πολύ σημαντικές νίκες. Νίκες οι οποίες δεν αποτυπώνονται στον βαθμολογικό πίνακα. Όμως είναι αυτές οι νίκες οι οποίες μας φέρνουν όλο και πιο κοντά στην υλοποίηση της αποστολής μας που είναι μια και συγκεκριμένη. Βάζουμε στέρεες βάσεις φέτος, οικονομική εξυγίανση του συλλόγου και του χρόνου επαναφέρουμε την ομάδα εκεί που επιβάλλει η ιστορία της χωρίς καμία έκπτωση. Εκεί που τη θέλει ο μεγάλος και υπέροχος κόσμος της». 

 

 

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