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Έριξε... κεραυνούς με το καλημέρα

ΓΗΠΕΔΟ

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Νίκη για τον Κεραυνό Στροβόλου.

Θετικά ξεκίνησε την πορεία του στο FIBA Europe Cup ο Κεραυνός, κερδίζοντας στο στάδιο «Κώστας Παπαέλληνας» με 88-70 την BC Parnu, στην πρεμιέρα του 4ου ομίλου της διοργάνωσης.

Πρώτος σε απόδοση για την ομάδα του Στροβόλου ήταν ο Flowers  με 24 πόντους, πέντε τρίποντα, έξι ριμπάουντ και μία ασίστ. Διψήφιο αριθμό πέτυχαν επίσης οι Σάιμον Μιχαήλ (11π.) και Samuels-Givance (14).

Τα πράγματα ξεκίνησαν ιδανικά για την ομάδα του Στροβόλου με έμμεσο τρίποντο (δίποντο και βολή) του Σάιμον Μιχαήλ, ενώ ακολούθησαν άλλοι δύο πόντοι από τον ίδιο με λέι απ και τρίποντο του Flowers (8-0). To σερι ολοκληρώθηκε με δίποντο του Samuels-Givance (10-0) με τη συμπλήρωση 2,5 λεπτών. Μισό λεπτό πριν από το τέλος της πρώτης περιόδου η διαφορά έφθασε τους 18 πόντους (26-8) μετά το λέι απ του Πασιαλή, για να κλείσει το πρώτο δεκάλεπτο με τρίποντο του Heinonen για τους Εσθονούς.

Οι ερυθροκίτρινοι ξεκίνησαν πολύ καλά και το δεύτερο δεκάλεπτο και συγκεκριμένα με σερί δέκα πόντων (36-11) που ολοκληρώθηκε με το τρίποντο του Τίγκα 2,5 λεπτά μετά την έναρξη της περιόδου. Ακολούθησε σερί 17 πόντων για τους φιλοξενούμενους που μείωσαν στους 12 (36-28) λίγο μετά το 17' της αναμέτρησης. Ο Κεραυνός διατήρησε τη διαφορά ασφαλείας μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, το οποίο έκλεισε με δίποντο του Μιχαήλ (45-30).

Τα πράγματα έγιναν ακόμη πιο απλά για το συγκρότημα του Βασίλη Κούνα στο τρίτο δεκάλεπτο, κατά το οποίο αύξησαν τη διαφορά κατά επτά πόντους, ξεφεύγοντας πλέον στο 70-48, ενώ τα πράγματα εξελίχθηκαν ιδανικά και στην τέταρτη περίοδο με τον Κεραυνό να κλείνει το παιχνίδι με τελικό σκορ 88-70, όπως διαμορφώθηκε με το τρίποντο του Roman για τους Εσθονούς στα τελευταία δευτερόλεπτα του παιχνιδιού.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 26-11, 45-30, 70-48, 88-70

Κεραυνός (Βασίλης Κούνας): Γιανναράς, Samuels-Givance 14 (1), Πασιαλής 4, Μιχαήλ 11, Στυλιανού 6 (2), Κουμής, Καραγιάννης 3 (1), Τίγκας 3 (1), Flowers 24 (5), Allen 7 (2), Crockett 7, Grimes 9

Parnu (Kristjan Evart): Jones 13 (3), Hermet 7, Roman 3 (1), Kirves 18 (1), Tsartside 9 (3), Dubults 9 (1), Lootus, Heinonen 9 (2), Suurorg, Sydorov 2

 

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