ΒΙΝΤΕΟ/Πάφος FC: Ο Νταβίντ Λουίζ θυμάται το δικό του ντεμπούτο στο Μουντιάλ!

Ανάρτηση από την Πάφος FC με τον Νταβίντ Λουίζ να θυμάται ένα σημαντικό παιχνίδι με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του. Γιατί σημαντικό; Διότι ήταν η πρώτη του συμμετοχή σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η ανάρτηση και το βίντεο:

«Αναμνήσεις από το πρώτο του Παγκόσμιο Κύπελλο. Ο David Luiz γυρίζει πίσω στο 2014 και προσπαθεί να θυμηθεί την αρχική 11άδα της Βραζιλίας στο ντεμπούτο του στο Mundial».