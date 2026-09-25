Πέθανε ο Σούλης Μαρκόπουλος

Θρήνος στο ελληνικό μπάσκετ, θρήνος στον ελληνικό αθλητισμό.

Ο Σούλης Μαρκόπουλος, ένας από τους πιο επιτυχημένους και αγαπητούς προπονητές στην ιστορία της καλαθοσφαίρισης, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 77 ετών.

Εργάστηκε στον Δημόκριτο, τον Ηρακλή, τον ΠΑΟΚ, τον Άρη, τον Μακεδονικό, την ΑΕΚ και το Μαρούσι, ενώ ως παίκτης αγωνίστηκε στον Όλυμπο 40 Εκκλησιών και στον Δημόκριτο.

Ο Σούλης Μαρκόπουλος είναι τρίτος στη λίστα των προπονητών με τις περισσότερες νίκες στην πρώτη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ (341), πίσω από τον Γιάννη Ιωαννίδη και τον Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς και μπροστά από τον Ντούσαν Ίβκοβιτς, τον Κώστα Μουρούζη, τον Αργύρη Πεδουλάκη και τον Φαίδωνα Ματθαίου.

Τελευταίος σταθμός της προπονητικής του καριέρας ήταν ο Άρης, από τον οποίο παραιτήθηκε τον Δεκέμβριο του 2019.