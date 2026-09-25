ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Γερμανία: Ανησυχία για Μουσιάλα και Χάβερτς πριν από την Ελλάδα – «Πιθανότατα εκτός» λέει ο Κλοπ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Ανησυχία στη Γερμανία για Μουσιάλα και Χάβερτς ενόψει του αγώνα με την Ελλάδα. Οι δύο παίκτες υποβλήθηκαν σε μαγνητικές εξετάσεις και ο Γιούργκεν Κλοπ τους θεωρεί αμφίβολους.

Προβλήματα για τη Γερμανία πριν από την αναμέτρηση με την Ελλάδα για το Nations League, καθώς ο Γιούργκεν Κλοπ περιμένει τα αποτελέσματα των εξετάσεων των Τζαμάλ Μουσιάλα και Κάι Χάβερτς.

Η Γερμανία έφυγε με ισοπαλία 1-1 από το μεγάλο ντέρμπι με την Ολλανδία στο Άμστερνταμ, στο πρώτο παιχνίδι του Κλοπ στον πάγκο της εθνικής ομάδας. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο 32ο λεπτό με τον Φέλιξ Ενμέτσα, όμως οι Ολλανδοί κατάφεραν να ισοφαρίσουν στο 90'+2' με τον Κόντι Χάκπο.Το αποτέλεσμα, πάντως, δεν ήταν το μοναδικό που απασχόλησε τον Γερμανό τεχνικό μετά το τέλος του αγώνα. Ο Μουσιάλα αισθάνθηκε μυϊκές ενοχλήσεις κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης και αποσύρθηκε από την ενδεκάδα λίγο πριν από τη σέντρα, ενώ ο Χάβερτς αναγκάστηκε να αποχωρήσει μόλις στο 30ό λεπτό, επίσης με μυϊκό πρόβλημα.

Οι δύο ποδοσφαιριστές υποβλήθηκαν σε μαγνητικές εξετάσεις, με τον Κλοπ να παραδέχεται ότι δύσκολα θα βρίσκονται στη διάθεσή του για τα επόμενα παιχνίδια της Γερμανίας.

«Και οι δύο θα υποβληθούν σε μαγνητικές εξετάσεις και μετά θα έχουμε τις διαγνώσεις. Πιθανότατα θα είναι εκτός για εμάς, αλλά ελπίζω να επιστρέψουν σύντομα στις ομάδες τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο πρώην προπονητής της Λίβερπουλ πρόσθεσε πως ελπίζει να μην πρόκειται για κάτι σοβαρό, την ώρα που οι Νικ Βόλτεμαντε και Γιόναταν Μπούρκαρντ αποτελούν πιθανούς υποψήφιους για να ενισχύσουν την αποστολή ενόψει της συνέχειας.

Ο Κλοπ στάθηκε και στην εικόνα της Γερμανίας στο πρώτο του παιχνίδι στον πάγκο, επισημαίνοντας ότι με μόλις δύο ημέρες προπονήσεων δεν ήταν δυνατόν να αλλάξουν τα πάντα.

«Ήταν ένα τρελό παιχνίδι και είχαμε μόνο δύο ημέρες προπόνησης. Χρειάζεσαι περισσότερες από δύο ημέρες για να αναπτύξεις έναν νέο τρόπο παιχνιδιού. Απλώς ξύσαμε την επιφάνεια, πρέπει να πάμε βαθύτερα», τόνισε, ενώ για την ισοπαλία πρόσθεσε: «Αισθάνομαι ότι χάσαμε δύο βαθμούς».

Η κατάσταση των Μουσιάλα και Χάβερτς αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για την Εθνική Ελλάδας, η οποία την Κυριακή (27/9, 21:45) αντιμετωπίζει τη Γερμανία στο Άουγκσμπουργκ, στο δεύτερο από τα τέσσερα παιχνίδια της σε αυτή τη μαραθώνια διακοπή των εθνικών ομάδων.

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗEθνικες Ομαδες

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Κινούνται νομικά οι ομάδες της Premier και πιέζουν για τιμωρία της Σίτι!

Premier League

|

Category image

LIVE: Μαυροβούνιο - Κύπρος 1-1

Εθνική - ΚΟΠ

|

Category image

Μυθικός Σορτς οδήγησε τη Βαλένθια σε σούπερ διπλό στην Πόλη επί της Μπεσίκτας!

EUROLEAGUE

|

Category image

Κέιν: «Είναι η μεγάλη μου ευκαιρία να πάρω την Χρυσή Μπάλα»

Eθνικές Ομάδες

|

Category image

Εκτός εθνικής Ελβετίας και ο Εμπολό για πλαστά πιστοποιητικά!

Eθνικές Ομάδες

|

Category image

Πίσω στα «βάσανα»

ΑΕΚ

|

Category image

ΦΩΤΟΣ: Ήττα της Εθνικής Ελπίδων από τη Ρουμανία

Εθνική - ΚΟΠ

|

Category image

ΦΩΤΟΣ: Τετ α τετ Γιόβετιτς με τους δικούς μας

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

H εντεκάδα της Εθνικής μας με Έντουαρντς

Εθνική - ΚΟΠ

|

Category image

Έκαναν… υπολογισμούς για να κυνηγήσουν τις αποζημιώσεις οι αντίπαλοι της Σίτι!

Premier League

|

Category image

Ήττα της Σάκκαρη στον προημιτελικό από την Γκίμπσον

Τένις

|

Category image

Πάλι στις επάλξεις

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Μάντσεστερ Σίτι: Ποιες είναι οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι Πολίτες

Premier League

|

Category image

«Μάγκες πάμε δυνατά, πάμε όλοι μαζί»: Η ηγετική ομιλία του Παυλίδη πριν το ματς με τη Σερβία

Eθνικές Ομάδες

|

Category image

Στη Σούπερ Λιγκ 2 ο Διαμαντάκος!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη