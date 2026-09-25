Γερμανία: Ανησυχία για Μουσιάλα και Χάβερτς πριν από την Ελλάδα – «Πιθανότατα εκτός» λέει ο Κλοπ

Προβλήματα για τη Γερμανία πριν από την αναμέτρηση με την Ελλάδα για το Nations League, καθώς ο Γιούργκεν Κλοπ περιμένει τα αποτελέσματα των εξετάσεων των Τζαμάλ Μουσιάλα και Κάι Χάβερτς.

Η Γερμανία έφυγε με ισοπαλία 1-1 από το μεγάλο ντέρμπι με την Ολλανδία στο Άμστερνταμ, στο πρώτο παιχνίδι του Κλοπ στον πάγκο της εθνικής ομάδας. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο 32ο λεπτό με τον Φέλιξ Ενμέτσα, όμως οι Ολλανδοί κατάφεραν να ισοφαρίσουν στο 90'+2' με τον Κόντι Χάκπο.Το αποτέλεσμα, πάντως, δεν ήταν το μοναδικό που απασχόλησε τον Γερμανό τεχνικό μετά το τέλος του αγώνα. Ο Μουσιάλα αισθάνθηκε μυϊκές ενοχλήσεις κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης και αποσύρθηκε από την ενδεκάδα λίγο πριν από τη σέντρα, ενώ ο Χάβερτς αναγκάστηκε να αποχωρήσει μόλις στο 30ό λεπτό, επίσης με μυϊκό πρόβλημα.

Οι δύο ποδοσφαιριστές υποβλήθηκαν σε μαγνητικές εξετάσεις, με τον Κλοπ να παραδέχεται ότι δύσκολα θα βρίσκονται στη διάθεσή του για τα επόμενα παιχνίδια της Γερμανίας.

«Και οι δύο θα υποβληθούν σε μαγνητικές εξετάσεις και μετά θα έχουμε τις διαγνώσεις. Πιθανότατα θα είναι εκτός για εμάς, αλλά ελπίζω να επιστρέψουν σύντομα στις ομάδες τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο πρώην προπονητής της Λίβερπουλ πρόσθεσε πως ελπίζει να μην πρόκειται για κάτι σοβαρό, την ώρα που οι Νικ Βόλτεμαντε και Γιόναταν Μπούρκαρντ αποτελούν πιθανούς υποψήφιους για να ενισχύσουν την αποστολή ενόψει της συνέχειας.

Ο Κλοπ στάθηκε και στην εικόνα της Γερμανίας στο πρώτο του παιχνίδι στον πάγκο, επισημαίνοντας ότι με μόλις δύο ημέρες προπονήσεων δεν ήταν δυνατόν να αλλάξουν τα πάντα.

«Ήταν ένα τρελό παιχνίδι και είχαμε μόνο δύο ημέρες προπόνησης. Χρειάζεσαι περισσότερες από δύο ημέρες για να αναπτύξεις έναν νέο τρόπο παιχνιδιού. Απλώς ξύσαμε την επιφάνεια, πρέπει να πάμε βαθύτερα», τόνισε, ενώ για την ισοπαλία πρόσθεσε: «Αισθάνομαι ότι χάσαμε δύο βαθμούς».

Η κατάσταση των Μουσιάλα και Χάβερτς αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για την Εθνική Ελλάδας, η οποία την Κυριακή (27/9, 21:45) αντιμετωπίζει τη Γερμανία στο Άουγκσμπουργκ, στο δεύτερο από τα τέσσερα παιχνίδια της σε αυτή τη μαραθώνια διακοπή των εθνικών ομάδων.