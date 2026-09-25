Nations League: Συνέχεια με οχτώ αγώνες - Πρεμιέρα για Ζιντάν
ΓΗΠΕΔΟ
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Με οκτώ αναμετρήσεις συνεχίζεται σήμερα η 1η αγωνιστική του Nations League.
Με οκτώ αναμετρήσεις συνεχίζεται σήμερα η 1η αγωνιστική του Nations League, με την Εθνική Κύπρου να κάνει πρεμιέρα απέναντι στο Μαυροβούνιο εκτός έδρας.
Από το πρόγραμμα ξεχωρίζει η αναμέτρηση Γαλλίας-Τουρκίας, η οποία σηματοδοτεί την πρεμιέρα του Ζινεντίν Ζιντάν στον πάγκο των «τρικολόρε». Για τη League A ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης οι αγώνες Ιταλία-Βέλγιο και Σουηδία-Ρουμανία.
Το πρόγραμμα, τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες της 1ης αγωνιστικής έχουν ως εξής:
LEAGUE A
1ος όμιλος
1η αγωνιστική – 25 Σεπτεμβρίου
- Ιταλία-Βέλγιο, 21:45
- Τουρκία-Γαλλία, 21:45
2ος όμιλος
1η αγωνιστική – 24 Σεπτεμβρίου
- Ολλανδία-Γερμανία 1-1
- Σερβία-Ελλάδα 1-2
Βαθμολογία (σε 1 αγώνα):
- Ελλάδα 3
- Γερμανία 1
- Ολλανδία 1
- Σερβία 0
3ος όμιλος
1η αγωνιστική – 26 Σεπτεμβρίου
- Αγγλία-Ισπανία, 21:45
- Τσεχία-Κροατία, 21:45
4ος όμιλος
1η αγωνιστική – 24 Σεπτεμβρίου
- Πορτογαλία-Ουαλία 1-0
- Νορβηγία-Δανία 3-2
Βαθμολογία (σε 1 αγώνα):
- Νορβηγία 3
- Πορτογαλία 3
- Ουαλία 0
- Δανία 0
LEAGUE B
1ος όμιλος
1η αγωνιστική – 26 Σεπτεμβρίου
- Σλοβενία-Σκωτία, 16:00
- Βόρεια Μακεδονία-Ελβετία, 21:45
2ος όμιλος
1η αγωνιστική – 25 Σεπτεμβρίου
- Γεωργία-Βόρεια Ιρλανδία, 19:00
- Ουγγαρία-Ουκρανία, 21:45
3ος όμιλος
1η αγωνιστική – 24 Σεπτεμβρίου
- Αυστρία-Ισραήλ 3-1
- Κόσοβο-Ιρλανδία 1-0
Βαθμολογία (σε 1 αγώνα):
- Αυστρία 3
- Κόσοβο 3
- Ιρλανδία 0
- Ισραήλ 0
4ος όμιλος
1η αγωνιστική – 25 Σεπτεμβρίου
- Πολωνία-Βοσνία, 21:45
- Σουηδία-Ρουμανία, 21:45
LEAGUE C
1ος όμιλος
1η αγωνιστική – 26 Σεπτεμβρίου
- Σαν Μαρίνο-Φινλανδία, 19:00
- Αλβανία-Λευκορωσία, 21:45
2ος όμιλος
1η αγωνιστική – 25 Σεπτεμβρίου
- Αρμενία-Λετονία, 19:00
- Μαυροβούνιο-Κύπρος, 21:45
3ος όμιλος
1η αγωνιστική – 26 Σεπτεμβρίου
- Νήσοι Φαρόε-Καζακστάν, 19:00
- Σλοβακία-Μολδαβία, 21:45
4ος όμιλος
1η αγωνιστική – 26 Σεπτεμβρίου
- Ισλανδία-Εσθονία, 19:00
- Βουλγαρία-Λουξεμβούργο, 19:00
LEAGUE D
1ος όμιλος
1η αγωνιστική – 24 Σεπτεμβρίου
- Ανδόρα-Μάλτα 1-2
Βαθμολογία (σε 1 αγώνα):
- Μάλτα 3
- Ανδόρα 0
- Γιβραλτάρ 0 – 0 αγ.
2ος όμιλος
1η αγωνιστική – 24 Σεπτεμβρίου
- Λιχτενστάιν-Λιθουανία 0-2
Βαθμολογία (σε 1 αγώνα):
- Λιθουανία 3
- Λιχτενστάιν 0
- Αζερμπαϊτζάν 0 – 0 αγ.
Πηγή: ΚΥΠΕ