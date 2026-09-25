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Nations League: Συνέχεια με οχτώ αγώνες - Πρεμιέρα για Ζιντάν

ΓΗΠΕΔΟ

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Με οκτώ αναμετρήσεις συνεχίζεται σήμερα η 1η αγωνιστική του Nations League.

Με οκτώ αναμετρήσεις συνεχίζεται σήμερα η 1η αγωνιστική του Nations League, με την Εθνική Κύπρου να κάνει πρεμιέρα απέναντι στο Μαυροβούνιο εκτός έδρας.

Από το πρόγραμμα ξεχωρίζει η αναμέτρηση Γαλλίας-Τουρκίας, η οποία σηματοδοτεί την πρεμιέρα του Ζινεντίν Ζιντάν στον πάγκο των «τρικολόρε». Για τη League A ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης οι αγώνες Ιταλία-Βέλγιο και Σουηδία-Ρουμανία.

Το πρόγραμμα, τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες της 1ης αγωνιστικής έχουν ως εξής:

LEAGUE A

1ος όμιλος

1η αγωνιστική – 25 Σεπτεμβρίου

  • Ιταλία-Βέλγιο, 21:45
  • Τουρκία-Γαλλία, 21:45

2ος όμιλος

1η αγωνιστική – 24 Σεπτεμβρίου

  • Ολλανδία-Γερμανία 1-1
  • Σερβία-Ελλάδα 1-2

Βαθμολογία (σε 1 αγώνα):

  • Ελλάδα 3
  • Γερμανία 1
  • Ολλανδία 1
  • Σερβία 0

3ος όμιλος

1η αγωνιστική – 26 Σεπτεμβρίου

  • Αγγλία-Ισπανία, 21:45
  • Τσεχία-Κροατία, 21:45

4ος όμιλος

1η αγωνιστική – 24 Σεπτεμβρίου

  • Πορτογαλία-Ουαλία 1-0
  • Νορβηγία-Δανία 3-2

Βαθμολογία (σε 1 αγώνα):

  • Νορβηγία 3
  • Πορτογαλία 3
  • Ουαλία 0
  • Δανία 0

LEAGUE B

1ος όμιλος

1η αγωνιστική – 26 Σεπτεμβρίου

  • Σλοβενία-Σκωτία, 16:00
  • Βόρεια Μακεδονία-Ελβετία, 21:45

2ος όμιλος

1η αγωνιστική – 25 Σεπτεμβρίου

  • Γεωργία-Βόρεια Ιρλανδία, 19:00
  • Ουγγαρία-Ουκρανία, 21:45

3ος όμιλος

1η αγωνιστική – 24 Σεπτεμβρίου

  • Αυστρία-Ισραήλ 3-1
  • Κόσοβο-Ιρλανδία 1-0

Βαθμολογία (σε 1 αγώνα):

  • Αυστρία 3
  • Κόσοβο 3
  • Ιρλανδία 0
  • Ισραήλ 0

4ος όμιλος

1η αγωνιστική – 25 Σεπτεμβρίου

  • Πολωνία-Βοσνία, 21:45
  • Σουηδία-Ρουμανία, 21:45

LEAGUE C

1ος όμιλος

1η αγωνιστική – 26 Σεπτεμβρίου

  • Σαν Μαρίνο-Φινλανδία, 19:00
  • Αλβανία-Λευκορωσία, 21:45

2ος όμιλος

1η αγωνιστική – 25 Σεπτεμβρίου

  • Αρμενία-Λετονία, 19:00
  • Μαυροβούνιο-Κύπρος, 21:45

3ος όμιλος

1η αγωνιστική – 26 Σεπτεμβρίου

  • Νήσοι Φαρόε-Καζακστάν, 19:00
  • Σλοβακία-Μολδαβία, 21:45

4ος όμιλος

1η αγωνιστική – 26 Σεπτεμβρίου

  • Ισλανδία-Εσθονία, 19:00
  • Βουλγαρία-Λουξεμβούργο, 19:00

LEAGUE D

1ος όμιλος

1η αγωνιστική – 24 Σεπτεμβρίου

  • Ανδόρα-Μάλτα 1-2

Βαθμολογία (σε 1 αγώνα):

  • Μάλτα 3
  • Ανδόρα 0
  • Γιβραλτάρ 0 – 0 αγ.

2ος όμιλος

1η αγωνιστική – 24 Σεπτεμβρίου

  • Λιχτενστάιν-Λιθουανία 0-2

Βαθμολογία (σε 1 αγώνα):

  • Λιθουανία 3
  • Λιχτενστάιν 0
  • Αζερμπαϊτζάν 0 – 0 αγ.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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