Nations League: Συνέχεια με οχτώ αγώνες - Πρεμιέρα για Ζιντάν

Με οκτώ αναμετρήσεις συνεχίζεται σήμερα η 1η αγωνιστική του Nations League, με την Εθνική Κύπρου να κάνει πρεμιέρα απέναντι στο Μαυροβούνιο εκτός έδρας.

Από το πρόγραμμα ξεχωρίζει η αναμέτρηση Γαλλίας-Τουρκίας, η οποία σηματοδοτεί την πρεμιέρα του Ζινεντίν Ζιντάν στον πάγκο των «τρικολόρε». Για τη League A ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης οι αγώνες Ιταλία-Βέλγιο και Σουηδία-Ρουμανία.

Το πρόγραμμα, τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες της 1ης αγωνιστικής έχουν ως εξής:

LEAGUE A

1ος όμιλος

1η αγωνιστική – 25 Σεπτεμβρίου

Ιταλία-Βέλγιο, 21:45

Τουρκία-Γαλλία, 21:45

2ος όμιλος

1η αγωνιστική – 24 Σεπτεμβρίου

Ολλανδία-Γερμανία 1-1

Σερβία-Ελλάδα 1-2

Βαθμολογία (σε 1 αγώνα):

Ελλάδα 3

Γερμανία 1

Ολλανδία 1

Σερβία 0

3ος όμιλος

1η αγωνιστική – 26 Σεπτεμβρίου

Αγγλία-Ισπανία, 21:45

Τσεχία-Κροατία, 21:45

4ος όμιλος

1η αγωνιστική – 24 Σεπτεμβρίου

Πορτογαλία-Ουαλία 1-0

Νορβηγία-Δανία 3-2

Βαθμολογία (σε 1 αγώνα):

Νορβηγία 3

Πορτογαλία 3

Ουαλία 0

Δανία 0

LEAGUE B

1ος όμιλος

1η αγωνιστική – 26 Σεπτεμβρίου

Σλοβενία-Σκωτία, 16:00

Βόρεια Μακεδονία-Ελβετία, 21:45

2ος όμιλος

1η αγωνιστική – 25 Σεπτεμβρίου

Γεωργία-Βόρεια Ιρλανδία, 19:00

Ουγγαρία-Ουκρανία, 21:45

3ος όμιλος

1η αγωνιστική – 24 Σεπτεμβρίου

Αυστρία-Ισραήλ 3-1

Κόσοβο-Ιρλανδία 1-0

Βαθμολογία (σε 1 αγώνα):

Αυστρία 3

Κόσοβο 3

Ιρλανδία 0

Ισραήλ 0

4ος όμιλος

1η αγωνιστική – 25 Σεπτεμβρίου

Πολωνία-Βοσνία, 21:45

Σουηδία-Ρουμανία, 21:45

LEAGUE C

1ος όμιλος

1η αγωνιστική – 26 Σεπτεμβρίου

Σαν Μαρίνο-Φινλανδία, 19:00

Αλβανία-Λευκορωσία, 21:45

2ος όμιλος

1η αγωνιστική – 25 Σεπτεμβρίου

Αρμενία-Λετονία, 19:00

Μαυροβούνιο-Κύπρος, 21:45

3ος όμιλος

1η αγωνιστική – 26 Σεπτεμβρίου

Νήσοι Φαρόε-Καζακστάν, 19:00

Σλοβακία-Μολδαβία, 21:45

4ος όμιλος

1η αγωνιστική – 26 Σεπτεμβρίου

Ισλανδία-Εσθονία, 19:00

Βουλγαρία-Λουξεμβούργο, 19:00

LEAGUE D

1ος όμιλος

1η αγωνιστική – 24 Σεπτεμβρίου

Ανδόρα-Μάλτα 1-2

Βαθμολογία (σε 1 αγώνα):

Μάλτα 3

Ανδόρα 0

Γιβραλτάρ 0 – 0 αγ.

2ος όμιλος

1η αγωνιστική – 24 Σεπτεμβρίου

Λιχτενστάιν-Λιθουανία 0-2

Βαθμολογία (σε 1 αγώνα):

Λιθουανία 3

Λιχτενστάιν 0

Αζερμπαϊτζάν 0 – 0 αγ.

Πηγή: ΚΥΠΕ