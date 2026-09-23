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Ο πανικός δεν... χωράει

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

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Ο Σα Πίντο καλείται να διαχειριστεί σωστά το ποιοτικό του ρόστερ

Είναι αλήθεια πως τα σκαμπανεβάσματα, τόσο σε απόδοση όσο και αποτελέσματα, φέρνουν έναν προβληματισμό στην Πάφος FC. Παρ' όλα αυτά, σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει το αίσθημα πανικού. Άλλωστε, παρά τις δύο εντός έδρας απώλειες, η διαφορά από την κορυφή είναι στο -2 και υπάρχει μπόλικος δρόμος για να καλυφθεί το χαμένο έδαφος. Ωστόσο θα πρέπει να βρεθεί ο τρόπος για να επιτευχθεί σταθερότητα με στόχο την ανοδική πορεία.

Ο Ρικάρντο Σα Πίντο έχει στα χέρια του ένα ποιοτικότατο ρόστερ και εναπόκειται στον ίδιο να βρει μία συνταγή που θα ανταπεξέλθει στο διπλό ταμπλό που θα έχει η Πάφος FC μετά τη διακοπή. Ο Πορτογάλος τεχνικός το πιθανότερο είναι πως θα υπολογίζει ξανά στον Κορέια, ο οποίος, πέρα από το ότι ήταν τιμωρημένος στα πρώτα παιχνίδια, είναι και τραυματίας. Η διακοπή όμως του δίνει χρόνο να επιστρέψει δριμύτερος.

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ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΠΑΦΟΣ FC

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