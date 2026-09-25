ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η ανανεωμένη Εθνική ψάχνει το σπουδαίο ξεκίνημα στην Ποντγκόριτσα!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Η Εθνική Κύπρου καλείται να κάνει θετικό ξεκίνημα.

Mε όνειρα και φιλοδοξίες για κάτι σπουδαίο η Εθνική Ανδρών ξεκινάει απόψε (21:45), παίζοντας με το Μαυροβούνιο στο στάδιο Γκράντσκι στην Ποντγκόριτσα, για την πρώτη αγωνιστική στον δεύτερο όμιλο της Γ’ Κατηγορίας του Nations League 2026 – 2027. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, κόντρα στην πιο δυνατή αντίπαλο από αυτές που έχει να αντιμετωπίσει στον όμιλο, καλείται να κάνει θετικό ξεκίνημα ώστε να βάλει τις βάσεις για να πετύχει τον στόχο της. Αυτό είναι το πρώτο παιχνίδι σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα με τέσσερις αγώνες σε δύο εβδομάδες. Θυμίζουμε ότι θα ακολουθήσει εκτός έδρας αγώνας με τη Λετονία στις 28 Σεπτεμβρίου και, στη συνέχεια, δύο εντός έδρας αγώνες με την Αρμενία και τη Λετονία στο ΓΣΠ στις 2 και 5 Οκτωβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τον τρόπο διεξαγωγής της διοργάνωσης, η ομάδα που θα τερματίσει πρώτη στον όμιλο θα ανέλθει στη Β' Κατηγορία, η ομάδα που θα τερματίσει 2η θα αγωνιστεί σε play-offs για άνοδο στη Β' Κατηγορία, ενώ οι ομάδες που θα τερματίσουν στην 3η ή στην 4η θέση θα παραμείνουν στην Γ' Κατηγορία. 

 

Mε νέο αίμα!

Εξάλλου, στο ρόστερ της ομάδας υπάρχει και νέο αίμα, καθώς για πρώτη φορά συμμετέχουν στην αποστολή οι Λεωνίδας Κονομής, Μάρκους Έντουαρντς και Νικόλας Τσαρούλλα. Συνολικά στο Μαυροβούνιο ταξίδεψαν 27 ποδοσφαιριστές και είναι οι εξής: Ανδρέας Παρασκευάς, Φαμπιάνο Φρέιτας, Ζοέλ Μολ, Νεόφυτος Μιχαήλ, Ανδρέας Σιήκκης, Νικόλας Τσαρούλλα, Ευαγόρας Αντωνίου, Κωνσταντίνος Λαΐφης, Κωνσταντίνος Σωτηρίου, Λεωνίδας Κονομής, Νικόλας Παναγιώτου, Γιώργος Μαλεκκίδης, Ανδρέας Χρίστου, Κώστας Πηλέας, Κωστάκης Αρτυματάς, Έκτωρ Κυπριανού, Χαράλαμπος Κυριάκου, Παναγιώτης Ανδρέου, Ιωάννης Κωστή, Γρηγόρης Κάστανος, Σταύρος Γεωργίου, Άγγελος Νεοφύτου, Ανδρόνικος Κακουλλής, Μάρκους Έντουαρντς, Λοΐζος Λοΐζου, Ιωάννης Πίττας και Μαρίνος Τζιωνής. Στην κλήση ήταν και ο Χρίστος Σιέλης, όμως έμεινε στην Κύπρο λόγω τραυματισμού. O Λαΐφης, αν και βρίσκεται στο Μαυροβούνιο, χθες ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα και έτσι δεν θα χρησιμοποιηθεί στον σημερινό αγώνα.

 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΕθνικη - ΚΟΠ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Κινούνται νομικά οι ομάδες της Premier και πιέζουν για τιμωρία της Σίτι!

Premier League

|

Category image

LIVE: Μαυροβούνιο - Κύπρος 1-1

Εθνική - ΚΟΠ

|

Category image

Μυθικός Σορτς οδήγησε τη Βαλένθια σε σούπερ διπλό στην Πόλη επί της Μπεσίκτας!

EUROLEAGUE

|

Category image

Κέιν: «Είναι η μεγάλη μου ευκαιρία να πάρω την Χρυσή Μπάλα»

Eθνικές Ομάδες

|

Category image

Εκτός εθνικής Ελβετίας και ο Εμπολό για πλαστά πιστοποιητικά!

Eθνικές Ομάδες

|

Category image

Πίσω στα «βάσανα»

ΑΕΚ

|

Category image

ΦΩΤΟΣ: Ήττα της Εθνικής Ελπίδων από τη Ρουμανία

Εθνική - ΚΟΠ

|

Category image

ΦΩΤΟΣ: Τετ α τετ Γιόβετιτς με τους δικούς μας

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

H εντεκάδα της Εθνικής μας με Έντουαρντς

Εθνική - ΚΟΠ

|

Category image

Έκαναν… υπολογισμούς για να κυνηγήσουν τις αποζημιώσεις οι αντίπαλοι της Σίτι!

Premier League

|

Category image

Ήττα της Σάκκαρη στον προημιτελικό από την Γκίμπσον

Τένις

|

Category image

Πάλι στις επάλξεις

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Μάντσεστερ Σίτι: Ποιες είναι οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι Πολίτες

Premier League

|

Category image

«Μάγκες πάμε δυνατά, πάμε όλοι μαζί»: Η ηγετική ομιλία του Παυλίδη πριν το ματς με τη Σερβία

Eθνικές Ομάδες

|

Category image

Στη Σούπερ Λιγκ 2 ο Διαμαντάκος!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη