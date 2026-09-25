Η ανανεωμένη Εθνική ψάχνει το σπουδαίο ξεκίνημα στην Ποντγκόριτσα!

Mε όνειρα και φιλοδοξίες για κάτι σπουδαίο η Εθνική Ανδρών ξεκινάει απόψε (21:45), παίζοντας με το Μαυροβούνιο στο στάδιο Γκράντσκι στην Ποντγκόριτσα, για την πρώτη αγωνιστική στον δεύτερο όμιλο της Γ’ Κατηγορίας του Nations League 2026 – 2027. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, κόντρα στην πιο δυνατή αντίπαλο από αυτές που έχει να αντιμετωπίσει στον όμιλο, καλείται να κάνει θετικό ξεκίνημα ώστε να βάλει τις βάσεις για να πετύχει τον στόχο της. Αυτό είναι το πρώτο παιχνίδι σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα με τέσσερις αγώνες σε δύο εβδομάδες. Θυμίζουμε ότι θα ακολουθήσει εκτός έδρας αγώνας με τη Λετονία στις 28 Σεπτεμβρίου και, στη συνέχεια, δύο εντός έδρας αγώνες με την Αρμενία και τη Λετονία στο ΓΣΠ στις 2 και 5 Οκτωβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τον τρόπο διεξαγωγής της διοργάνωσης, η ομάδα που θα τερματίσει πρώτη στον όμιλο θα ανέλθει στη Β' Κατηγορία, η ομάδα που θα τερματίσει 2η θα αγωνιστεί σε play-offs για άνοδο στη Β' Κατηγορία, ενώ οι ομάδες που θα τερματίσουν στην 3η ή στην 4η θέση θα παραμείνουν στην Γ' Κατηγορία.

Mε νέο αίμα!

Εξάλλου, στο ρόστερ της ομάδας υπάρχει και νέο αίμα, καθώς για πρώτη φορά συμμετέχουν στην αποστολή οι Λεωνίδας Κονομής, Μάρκους Έντουαρντς και Νικόλας Τσαρούλλα. Συνολικά στο Μαυροβούνιο ταξίδεψαν 27 ποδοσφαιριστές και είναι οι εξής: Ανδρέας Παρασκευάς, Φαμπιάνο Φρέιτας, Ζοέλ Μολ, Νεόφυτος Μιχαήλ, Ανδρέας Σιήκκης, Νικόλας Τσαρούλλα, Ευαγόρας Αντωνίου, Κωνσταντίνος Λαΐφης, Κωνσταντίνος Σωτηρίου, Λεωνίδας Κονομής, Νικόλας Παναγιώτου, Γιώργος Μαλεκκίδης, Ανδρέας Χρίστου, Κώστας Πηλέας, Κωστάκης Αρτυματάς, Έκτωρ Κυπριανού, Χαράλαμπος Κυριάκου, Παναγιώτης Ανδρέου, Ιωάννης Κωστή, Γρηγόρης Κάστανος, Σταύρος Γεωργίου, Άγγελος Νεοφύτου, Ανδρόνικος Κακουλλής, Μάρκους Έντουαρντς, Λοΐζος Λοΐζου, Ιωάννης Πίττας και Μαρίνος Τζιωνής. Στην κλήση ήταν και ο Χρίστος Σιέλης, όμως έμεινε στην Κύπρο λόγω τραυματισμού. O Λαΐφης, αν και βρίσκεται στο Μαυροβούνιο, χθες ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα και έτσι δεν θα χρησιμοποιηθεί στον σημερινό αγώνα.