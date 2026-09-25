«Πρόταση από την εθνική Τουρκίας δέχθηκε ο Ντεσάμπ»

Μετά την αποχώρησή του από τον πάγκο της εθνικής Γαλλίας, 14 ολόκληρα χρόνια μετά, ο Ντιντιέ Ντεσάμπ βρίσκεται ελεύθερος στην αγορά.

Ο 57χρονος τεχνικός πέρασε μία ολόκληρη ζωή προπονώντας την ομάδα της χώρας του, με σπουδαία αποτελέσματα, και για τον λόγο αυτό δεν είναι λίγοι οι μνηστήρες που ενδιαφέρθηκαν για την περίπτωσή του. Η πολυετής παρουσία του στον πάγκο της Γαλλίας τον έχει καταστήσει ιδιαίτερα περιζήτητο.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ, η εθνική ομάδα της Τουρκίας, η οποία βρίσκεται σε μία φάση ανακατασκευής, έθεσε ως πρωταρχικό της στόχο τον Ντεσάμπ, καταθέτοντάς του επίσημη πρόταση για να αναλάβει την ομάδα. Η τουρκική πλευρά επιχείρησε να τον πείσει για το συγκεκριμένο νέο εγχείρημα.

Ο Γάλλος, βέβαια, απάντησε αρνητικά, τονίζοντας ότι θέλει να απολαύσει τον ελεύθερο χρόνο του, πριν ακόμη μπει με τα μούτρα και πάλι στη δουλειά. Προς το παρόν, προτιμά να κρατήσει αποστάσεις από τις προπονητικές του υποχρεώσεις.