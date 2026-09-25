Λοσάδα: Ώρα για το δικό του πλάνο

Πιο δυνατός αναμένεται να παρουσιαστεί ο Απόλλωνας με την επανέναρξη του πρωταθλήματος, αν λάβουμε υπόψη ότι μερικοί ποδοσφαιριστές πρώτης γραμμής αναμένεται να επιστρέψουν στη δράση. Οι Μπράουν, Λιούμπιτς, Γκασπάρ, Σπόλιαρτς και Όζμπολτ έλειψαν αρκετά από τους κυανόλευκους και ειδικά από τον Ερνάν Λοσάδα, ο οποίος δεν μπόρεσε σε κανέναν αγώνα μέχρι τώρα να εφαρμόσει το πλάνο που επιθυμούσε.

Στο παιχνίδι απέναντι στην Ε.Ν. Ύψωνα, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής, που είναι προγραμματισμένος για το Σάββατο 10/10 στο «Αμμόχωστος» (18:00), ο Αργεντίνος προπονητής θα έχει σαφώς ενισχυμένο ρόστερ.

Το γεγονός ότι ο Απόλλωνας μέχρι τώρα είναι αήττητος καταγράφεται στα θετικά. Ωστόσο, οι κυανόλευκοι ήθελαν να έχουν βεβαίως καλύτερο απολογισμό ειδικά στο στάδιο «Αλφαμέγα» απέναντι σε Άρη και ΑΠΟΕΛ.

Παρ’ όλα αυτά, η ομάδα της Λεμεσού απέχει μόλις… ένα τρίποντο από την κορυφή και στόχος με την επανέναρξη του μαραθωνίου είναι να καλύψει αυτή τη διαφορά.