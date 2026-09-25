«Δένει» το μέλλον της με Νεοφύτου η ΑΕΛ: Υπέγραψε μέχρι το 2028!

Ανακοίνωση από την ΑΕΛ αναφορικά με την επέκταση της συνεργασίας με τον Κύπρο Νεοφύτου. Αναλυτικά:

«Η εταιρεία AEL FC LTD ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Κύπρο Νεοφύτου μέχρι το 2028.

Ο Κύπρος αποτελεί σημαντικό μέλος της ομάδας μας και η επέκταση της συνεργασίας μας εντάσσεται στον αγωνιστικό σχεδιασμό της ΑΕΛ για τα επόμενα χρόνια.

Ευχόμαστε στον Κύπρο κάθε επιτυχία, υγεία και πολλές σημαντικές στιγμές με τη φανέλα της Αθλητικής Ένωσης Λεμεσού».