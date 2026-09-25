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Με τρεις αναμετρήσεις ολοκληρώνεται η πρεμιέρα της Euroleague

ΓΗΠΕΔΟ

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Η 1η αγωνιστική της Euroleague ολοκληρώνεται με τρεις αγώνες, ενώ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ξεκίνησαν νικηφόρα τη διοργάνωση.

Με νίκες ξεκίνησαν την προσπάθειά τους στη φετινή Euroleague ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, δείχνοντας από την πρώτη αγωνιστική τις διαθέσεις τους. Με το δεξί μπήκαν επίσης οι Μπάγερν Μονάχου, Ντουμπάι, Ζάλγκιρις Κάουνας, Μπαρτσελόνα και Βιλερμπάν.

Η πρεμιέρα της διοργάνωσης ολοκληρώνεται σήμερα, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, με τρεις αναμετρήσεις. Η Μπεσίκτας, στην επιστροφή της στη Euroleague, υποδέχεται τη Βαλένθια, η οποία αποτέλεσε την περσινή ευχάριστη έκπληξη. Η Φενερμπαχτσέ φιλοξενεί τη Βίρτους Μπολόνια, ενώ η Παρτιζάν αντιμετωπίζει στο Βελιγράδι την Αρμάνι Μιλάνο.

Τα αποτελέσματα των αγώνων που έχουν διεξαχθεί και το σημερινό πρόγραμμα έχουν ως εξής:

1η αγωνιστική (24-25/9/2026)

Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου

  • Παναθηναϊκός - Παρί (Γαλλία) 91-72
  • Μπασκόνια (Ισπανία) - Ολυμπιακός 89-106
  • Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) - Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 84-86
  • Ντουμπάι (ΗΑΕ) - Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 78-77
  • Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) - Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία) 77-83
  • Μπαρτσελόνα (Ισπανία) - Αναντολού Εφές (Τουρκία) 89-82
  • Βιλερμπάν (Γαλλία) - Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 84-74

Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου

  • 20:00 Μπεσίκτας (Τουρκία) - Βαλένθια (Ισπανία)
  • 20:45 Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) - Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)
  • 21:45 Παρτιζάν (Σερβία) - Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)

Πηγή: ΚΥΠΕ

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