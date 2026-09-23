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Οι νέες αποδόσεις για τον πρωταθλητή στην Cyprus League by Stoiximan

ΓΗΠΕΔΟ

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Πρώτος λόγος στην Ομόνοια κι ακολουθούν ΑΕΚ, Πάφος FC και Απόλλωνας, με τον ΑΠΟΕΛ να δίνεται με διψήφιο νούμερο

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Η μάχη για την κατάκτηση της Cyprus League by Stoiximan 2026/27 αποτυπώνεται στις νέες μακροχρόνιες αποδόσεις της Stoiximan, με μικρές διαφορές ανάμεσα στις τρεις ομάδες που βρίσκονται ψηλότερα στην αγορά του πρωταθλητή.

Η Ομόνοια έχει τον πρώτο λόγο στις αποδόσεις, με την κατάκτηση του τίτλου να προσφέρεται στα 3.25. Ακολουθεί πολύ κοντά η ΑΕΚ Λάρνακας στα 3.50, ενώ η Πάφος FC προσφέρεται στα 3.75, διαμορφώνοντας μια ιδιαίτερα κλειστή πρώτη τριάδα.

Ο Απόλλων ακολουθεί στα 5.00, ενώ αισθητά ψηλότερα προσφέρεται ο ΑΠΟΕΛ στα 10.00. Η απόσταση μεγαλώνει στη συνέχεια, με τον Άρη Λεμεσού στα 50.00 και την ΑΕΛ στα 60.00.

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Για τις υπόλοιπες ομάδες του πρωταθλήματος οι αποδόσεις κινούνται σε πολύ υψηλότερα επίπεδα. Ανόρθωση, Ένωση Νέων Ύψωνα, Καρμιώτισσα Πολεμιδιών, Νέα Σαλαμίνα, Ολυμπιακός Λευκωσίας, ΑΛΣ Ομόνοια 29ης Μαΐου και Ομόνοια Αραδίππου προσφέρονται στα 5000.00 για την κατάκτηση του τίτλου.

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Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Φυσικά πάντα για νέους παίκτες ισχύει το 100% στην πρώτη κατάθεση*.

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