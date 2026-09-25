Aυτός κερδίζει τις εντυπώσεις!

Μπαίνοντας στην τρίτη χρονιά με τη φανέλα του Άρη, ο Ρόντι Τζούνιορ Εφαγκέ είναι ο ποδοσφαιριστής της ομάδας της Λεμεσού που εντυπωσιάζει στα αρχικά στάδια της χρονιάς, αν και γενικότερα η «Ελαφρά Ταξιαρχία» δείχνει να θέλει βελτίωση.

Ο 22χρονος επιθετικός από την Γκαμπόν εντάχθηκε στον Άρη τον Ιανουάριο του 2025, χωρίς να πάρει αρκετό χρόνο συμμετοχής στο δεύτερο μισό της περίοδου 2024-25. Πέρσι, όμως, ανέλαβε μεγαλύτερο ρόλο. Παίρνοντας περισσότερα λεπτά κατάφερε να προσφέρει ουσιαστικά και στο σκοράρισμα. Συνολικά είχε εμπλοκή σε 12 τέρματα της ομάδας του, σκοράροντας εννέα φορές και δίνοντας τρεις ασίστ.

Φέτος, συνέχισε την επαφή του με τα αντίπαλα δίχτυα, έχοντας χριστεί σκόρερ στα τρία από τα τέσσερα παιχνίδια. Ο Εφαγκέ είναι και ένας από τους πέντε διεθνείς του Άρη, που αυτό το διάστημα έχουν υποχρεώσεις με τις Εθνικές τους. Οι άλλοι είναι οι Καλούλου (Κονγκό), Γκαλιάτα (Λευκορωσία), Μάτισικ (Πολωνία u21) και Μάρας (Μαυροβούνιο u21).