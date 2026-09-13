BINTEO: Η τέλεια κίνηση στο τέλειο σημείο

Ο Ράφα Λόπες έκανε το 2-1 για την Ανόρθωση στο 90΄του ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ κι αυτό το γκολ ήταν αρκετό για την ομάδα του να φτάσει σε μία πολύ μεγάλη νίκη, την πρώτη της μέσα στη σεζόν.

Δεν χωράει αμφιβολία πόσο ανάγκη είχε αυτό το αποτέλεσμα ολόκληρη η οικογένεια της Ανόρθωσης και χάρη στο πολύ ωραίο γκολ του Πορτογάλου επιθετικού, ήρθε.

Η Λόπες, κινήθηκε ακριβώς εκεί όπου έπρεπε για να υποδεχτεί την μπάλα από την σέντρα. Με την φόρα της μπάλας αλλά και την δική του, έφτασε σε τελικάή προσπάθεια που δύσκολα μπορεί να μην γίνει γκολ.

Από πολύ κοντινό σημείο και με πολλά σώματα μπροστά του, ο τερματοφύλακας του ΑΠΟΕΛ δεν μπορούσε να αποτρέψει το 2-1.

ψαλ.