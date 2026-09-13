ΒΙΝΤΕΟ: Η λάθος και η σωστή αντίδραση
ΓΗΠΕΔΟ
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Τα δύο στοιχεία που οδήγησαν στο 1-0 της Ανόρθωσης
Η Ανόρθωση κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ χάρη στην πολύ σωστή αντίδραση του Κις και την πολύ κακή του Ντέγκενεκ.
Ο στόπερ των γαλαζοκιτρίνων, σε μία θεωρητικά εύκολη φάση, έχασε το κοντρόλ και στην προσπάθειά του να προλάβει την μπάλα, ανέτρεψε τον επιθετικό της Ανόρθωσης.
Ο Κις απ΄την πλευρά του, ο οποίος πανέξυπνα όχι μόνο δεν παράτησε την φάση, αλλά την κυνήγησε μέχρι το φινάλε της, πίεσε όσο χρειαζόταν τον Αυστραλό για να κερδίσει το πέναλτι.