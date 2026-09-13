ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μεγάλο δέλεαρ το 3Χ3 και η ψυχολογική ντόπα

ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΑΛΤΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Η ΑΕΚ φιλοξενεί την Πάφο στις 19:00 και έχει ως στόχο την τρίτη της νίκη σε τρία παιχνίδια πρωταθλήματος

Ώρα... Πάφου για την ΑΕΚ η οποία θέλει να φτάσει στο 3Χ3 κερδίζοντας το δεύτερο ντέρμπι σπίτι της για φέτος. 

Η ομάδα του Ρούμπεν Σεγιές βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση κι αυτό το μαρτυρούν τα αποτελέσματα. Έχει κάνει πολύ καλό ξεκίνημα ούσα η μόνη ομάδα με το απόλυτο βαθμών. 

Ενδεχόμενη νίκη κόντρα στους Παφίτες προφανώς και θα διατηρήσει την ομάδα στην κορυφή της βαθμολογίας ενώ θα δώσει παράλληλα μεγάλο ψυχολογικό μπουστάρισμα ενόψει της συνέχειας. 

Ο Ισπανός προπονητής δεν θα έχει στην διάθεση του τον Αμίν ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού. 

Όσον αφορά το πλάνο του, δεν αποκλείεται να κάνει ντεμπούτο ο Ιταλός τερματοφύλακας Παλεάρι. 

Μία πιθανή εντεκάδα αποτελείται από τους: Παλεάρι, Σαμπορίτ, Μιλίτσεβιτς, Εκπολό, Πηλέας, Λέδες, Πάνκοφ, Ρέπας, Ιβάνοβιτς, Τσακόν, Μπάγιτς. 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΕΚ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ο Αλγκουαθίλ στους παίκτες του Ολυμπιακού: «Μαζί να τα διορθώσουμε όλα»

Super League

|

Category image

Κυρίαρχος ο Παναθηναϊκός, έριξε τριάρα και έμεινε μόνος πρώτος

Super League

|

Category image

Ασπρόμαυρο το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης

Super League

|

Category image

Δηλώθηκε στην Ευρώπη ο Γιάρεμτσουκ αντί του Ελ Καμπί

Super League

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Η κορυφή άλλαξε ένοικο και η Πάφος FC κάνει... κουμάντο

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Stoiximan Super League ΠΑΕ Άρης: «Εύγε Λανουά, αρχίσανε τα "έργα"»

Super League

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα έξι γκολ από το Ολυμπιακός - Ομόνοια 29Μ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Κωστή: «Τα παιδιά δεν δέχονται να χάσουν»

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Μπούις: «Νιώθω πάλι ότι χάσαμε δύο βαθμούς - Δείξαμε ποιοι είμαστε»

ΟΜΟΝΟΙΑ 29Μ

|

Category image

Οι αριθμοί που κληρώθηκαν στο ΤΖΟΚΕΡ (13/09)

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ο Καρέτσας γύρισε στο Γκενκ, αποθεώθηκε και έκανε τη σέντρα στο ματς με τη Γάνδη

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

Ο Κυνηγόπουλος στο 90+4΄ έκοψε τον δρόμο της Ομόνοιας 29ης Μαΐου για την… κορυφή σε επικό ματς στο ΓΣΠ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Δεν το πίστευε ο Κάρικ: «Είναι εξωφρενικό, το γκολ της Σίτι ξεπερνά κάθε λογική»

Premier League

|

Category image

Το ευχαριστώ του Ολυμπιακού στην Κύπρο: «Τα λόγια δεν μπορούν να εκφράσουν...»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ο Λομπότκα λύτρωσε τη Νάπολι

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

Διαβαστε ακομη