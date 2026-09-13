Μεγάλο δέλεαρ το 3Χ3 και η ψυχολογική ντόπα

Ώρα... Πάφου για την ΑΕΚ η οποία θέλει να φτάσει στο 3Χ3 κερδίζοντας το δεύτερο ντέρμπι σπίτι της για φέτος.

Η ομάδα του Ρούμπεν Σεγιές βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση κι αυτό το μαρτυρούν τα αποτελέσματα. Έχει κάνει πολύ καλό ξεκίνημα ούσα η μόνη ομάδα με το απόλυτο βαθμών.

Ενδεχόμενη νίκη κόντρα στους Παφίτες προφανώς και θα διατηρήσει την ομάδα στην κορυφή της βαθμολογίας ενώ θα δώσει παράλληλα μεγάλο ψυχολογικό μπουστάρισμα ενόψει της συνέχειας.

Ο Ισπανός προπονητής δεν θα έχει στην διάθεση του τον Αμίν ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού.

Όσον αφορά το πλάνο του, δεν αποκλείεται να κάνει ντεμπούτο ο Ιταλός τερματοφύλακας Παλεάρι.

Μία πιθανή εντεκάδα αποτελείται από τους: Παλεάρι, Σαμπορίτ, Μιλίτσεβιτς, Εκπολό, Πηλέας, Λέδες, Πάνκοφ, Ρέπας, Ιβάνοβιτς, Τσακόν, Μπάγιτς.