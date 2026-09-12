Σοβαρή καταγγελία Νεοφυτίδη: Παίκτης U19 κατέρρευσε!

Ο Σπύρος Νεοφυτίδης με ανάρτησή του στα ΜΚΔ, αναφέρεται σε περιστατικό που έλαβε χώρα σήμερα (12/9) στη Λευκωσία κατά την διάρκεια αγώνα ομάδας Κ19.

Ο εκτελεστικός πρόεδρος του ΠΑΣΠ προχωρά σε σημαντικές καταγγελίες για την αντιμετώπιση του περιστατικού ενώ σημειώνει πως ο νεαρός συνήλθε.

Αναλυτικά:

ΠΟΣΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΡΙΣΚΑΡΟΥΜΕ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΟΥΜΕ;

Σήμερα στη Λευκωσία, σε αγώνα U-19 που άρχισε στις 11:00 το πρωί και διεξαγόταν σε συνθετικό χλοοτάπητα, ποδοσφαιριστής κατέρρευσε κατά τη διάρκεια του αγώνα. Η εξωτερική θερμοκρασία εκείνη την ώρα ήταν περίπου 36°C.

Ο ποδοσφαιριστής αποχώρησε με φορείο και, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, οι πρώτες βοήθειες του παρασχέθηκαν σε υπαίθριο χώρο του σταδίου. Χρειάστηκε σημαντικό χρονικό διάστημα, πέραν των 30 λεπτών, μέχρι η κατάστασή του να σταθεροποιηθεί. Ευτυχώς, ο ποδοσφαιριστής συνήλθε.

Όμως δεν μπορούμε να περιμένουμε κάθε φορά να είμαστε τυχεροί. Το Πρωτόκολλο Πρόληψης Θερμικής Καταπόνησης του ΠΑ.Σ.Π., το οποίο βασίζεται μεταξύ άλλων σε διεθνείς αθλητιατρικές κατευθυντήριες γραμμές και στις σχετικές πρόνοιες για τη θερμική καταπόνηση, προειδοποιεί ξεκάθαρα για τον κίνδυνο άθλησης σε τέτοιες συνθήκες.

Στους 36°C, η εκτίμηση του κινδύνου δεν μπορεί να γίνεται μόνο από την ένδειξη ενός θερμομέτρου. Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη η υγρασία, η ηλιακή ακτινοβολία, ο άνεμος και κυρίως η πραγματική θερμική καταπόνηση που δέχεται ο ποδοσφαιριστής στον αγωνιστικό χώρο. Και όταν ο αγώνας διεξάγεται πάνω σε συνθετικό χλοοτάπητα, κάτω από τον ήλιο, το ερώτημα γίνεται ακόμη πιο σοβαρό.

Γι' αυτό σήμερα ζητούμε απαντήσεις:

1. Ποια ήταν η πραγματική θερμική καταπόνηση στον αγωνιστικό χώρο; Έγινε μέτρηση WBGT πριν από την έναρξη ή κατά τη διάρκεια του αγώνα; Με 36°C εξωτερική θερμοκρασία, άμεση ηλιακή ακτινοβολία και συνθετικό χλοοτάπητα, ποια ήταν πραγματικά η επιβάρυνση που δέχονταν οι νεαροί ποδοσφαιριστές;

2. Γιατί ένας ποδοσφαιριστής που κατέρρευσε χρειάστηκε να δεχθεί πρώτες βοήθειες σε υπαίθριο χώρο; Ήταν το ιατρείο του σταδίου κατάλληλο, λειτουργικό και επαρκώς εξοπλισμένο για την αντιμετώπιση ενός σοβαρού ιατρικού περιστατικού; Εάν ναι, γιατί δεν χρησιμοποιήθηκε;

3. Γιατί δεν κλήθηκε ασθενοφόρο; Όταν ένας νεαρός αθλητής καταρρέει μέσα σε συνθήκες έντονης θερμικής καταπόνησης και απαιτείται παρατεταμένη ιατρική παρέμβαση, ποιο ακριβώς πρωτόκολλο ενεργοποιείται και ποιος αποφασίζει εάν θα κληθεί ασθενοφόρο;

4. Ποιος αξιολόγησε πριν από τον αγώνα εάν οι συνθήκες ήταν ασφαλείς; Ποιος έχει την ευθύνη να αποφασίσει ότι ένας αγώνας U-19 μπορεί να ξεκινήσει στις 11:00 το πρωί υπό τέτοιες συνθήκες; Το πλέον ανησυχητικό είναι ότι αυτά τα ζητήματα δεν τα θέτουμε σήμερα για πρώτη φορά.

Πριν από περίπου τρεις μήνες ο ΠΑ.Σ.Π. τα έθεσε ενώπιον του Υπουργείου Υγείας, επισημαίνοντας συγκεκριμένα την ανάγκη για κατάλληλα και επαρκώς εξοπλισμένα ιατρεία στα γήπεδα, αλλά και για ξεκάθαρο πρωτόκολλο σχετικά με την παρουσία ή την άμεση ενεργοποίηση ασθενοφόρου σε επείγοντα περιστατικά. Σήμερα ένας νεαρός ποδοσφαιριστής κατέρρευσε.

Δεν θέλουμε να περιμένουμε το επόμενο περιστατικό για να ανακαλύψουμε εάν το σύστημα λειτουργεί. Η θερμική καταπόνηση δεν είναι θέμα άνεσης. Μπορεί να εξελιχθεί σε απειλητική για τη ζωή κατάσταση. Η προστασία της υγείας των ποδοσφαιριστών —και ακόμη περισσότερο των νεαρών ποδοσφαιριστών— δεν μπορεί να βασίζεται στην τύχη. Χρειάζονται κανόνες. Μετρήσεις. Κατάλληλες εγκαταστάσεις. Ιατρικός εξοπλισμός. Πρωτόκολλα επείγουσας διακομιδής. Και, πάνω απ' όλα, εφαρμογή τους. Γιατί την επόμενη φορά μπορεί να μην είμαστε τόσο τυχεροί.