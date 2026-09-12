Τα φώτα σε «Αντώνης Παπαδόπουλος» και ΓΣΠ

Η αυλαία της αγωνιστικής άνοιξε το βράδυ της Παρασκευής (11/9) με την νίκη της ΑΕΛ επί της Νέας Σαλαμίνας.

Το σημερινό (12/9) πρόγραμμα περιλαμβάνει τρία παιχνίδια, δύο εκ των οποίων είναι ντέρμπι.

Συγκεκριμένα, στις 19:00 η Ανόρθωση υποδέχεται τον ΑΠΟΕΛ ενώ στις 20:00 η Ομόνοια τον Απόλλωνα. Στις 19:00 θα ξεκινήσει επίσης το Καρμιώτισσα - Ομόνοια Αραδίππου.

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά το πρόγραμμα και ΕΔΩ την βαθμολογία.