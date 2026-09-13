ΒΙΝΤΕΟ: Δεν χρειάστηκε παραμόνο λίγα λεπτά ο Μπακασέτας

Ο Ελλαδίτης μεσοεπιθετικός ήταν ο παίκτης που έκανε το 1-1 για τον ΑΠΟΕΛ όμως η Ανόρθωση και ο Ράφα Λόπες είπαν την τελευταία λέξη για το τελικό 2-1.

Εντούτοις δεν μπορεί να μείνει ασχολίαστος ο τρόπος που ο Μπακασέτας σκόραρε. Ένα από τα δυνατά του στοιχεία είναι πως μπορεί να εκτελέσει με σουτ εκτός περιοχής.

Πέτυχε ουκ ολίγα γκολ στην καριέρα του με αυτόν τον τρόπο και χρειάστηκε μονάχα λίγα λεπτά για το κάνει ξανά αυτή τη φορά στην Κύπρο.