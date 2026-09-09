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Ανακοίνωσε αμυντικό στο... παρά κάτι η Πάφος

ΓΗΠΕΔΟ

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Πήρε Πορτογάλο στόπερ η παφιακή ομάδα

Μεταγραφική ενίσχυση λίγες ώρες πριν από το... κλείσιμο του «παραθύρου» ολοκλήρωσε η Πάφος, κάνοντας δικό της τον Γιόναταν Νόρο.

Πρόκειται για 21χρονο Πορτογάλο κεντρικό αμυντικό, ο οποίος ανήκε στην Μπράγκα, από τα τμήματα υποδομής της οποίας αναδείχθηκε.

Με την πρώτη ομάδα της Μπράγκα ο Νόρο κατέγραψε τέσσερις συμμετοχές, ενώ αγωνίστηκε και με τις μικρές εθνικές ομάδες της πατρίδας του (μέχρι U21), έχοντας τις περισσότερες εμφανίσεις (13) με την Εθνική U20.

Η ανακοίνωση της Πάφου:

Η Πάφος FC ανακοινώνει την απόκτηση του Γιόνατας Νόρο από την SC Braga, με τον ποδοσφαιριστή να εντάσσεται στην ομάδα με μόνιμη μεταγραφή.

Ο 21χρονος κεντρικός αμυντικός υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με την Πάφος FC, μέχρι το καλοκαίρι του 2029.

Ο Νόρο αποτελεί προϊόν της ακαδημίας της Braga, μέσα από την οποία εξελίχθηκε αγωνιστικά, αγωνιζόμενος στις ομάδες υποδομής και τη Β’ ομάδα του συλλόγου, πριν πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα.

Παράλληλα, αποτελεί διεθνή με τις μικρές Εθνικές Ομάδες της Πορτογαλίας, έχοντας εκπροσωπήσει τη χώρα του από το επίπεδο U18 μέχρι και την U21.

Η Πάφος FC καλωσορίζει τον Γιόνατας Νόρο στην οικογένειά της και του εύχεται κάθε επιτυχία!

 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΠΑΦΟΣ FC

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