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Πόσους βαθμούς θέλει ακόμη η ΑΕΚ για να προκριθεί – Τι δείχνουν οι δύο προηγούμενες σεζόν

ΓΗΠΕΔΟ

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Η ΑΕΚ ξεκίνησε με το δεξί τη League Phase του Champions League, επικρατώντας 1-0 της ΛΑΣΚ, και πλέον έχει μπροστά της επτά ακόμη «μάχες» για να εξασφαλίσει την παρουσία της στην επόμενη φάση.

Η ΑΕΚ επικράτησε με 1-0 της ΛΑΣΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, μπροστά σε περισσότερους από 30.000 φίλους της, χάρη στην εκπληκτική απευθείας εκτέλεση φάουλ του Ραζβάν Μαρίν στο 21ο λεπτό. Μία νίκη τεράστιας σημασίας τόσο για την ίδια την ΑΕΚ όσο και για το ελληνικό ποδόσφαιρο, που συνεχίζει να κοιτάζει ακόμη ψηλότερα στην κατάταξη της UEFA.

Μετά τη σπουδαία αυτή νίκη, αυξήθηκαν και οι πιθανότητες πρόκρισης στην επόμενη φάση για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς. Σύμφωνα με το Football Meets Data, η ΑΕΚ κέρδισε 9 ποσοστιαίες μονάδες στις πιθανότητές της να τερματίσει στην πρώτη 24άδα της διοργάνωσης. Πλέον, η πιθανότητα πρόκρισης στην 24αδα ανέρχεται στο 48,7%, τοποθετώντας την Ένωση στην 30ή θέση της σχετικής κατάταξης.

Πλέον, το επόμενο ευρωπαϊκό ραντεβού της ΑΕΚ είναι προγραμματισμένο για τις 14 Οκτωβρίου, όταν θα αντιμετωπίσει τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο Λονδίνο, στην έδρα της Τσέλσι. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί σε ουδέτερη έδρα, λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στην Ουκρανία, με τη σέντρα να έχει οριστεί για τις 22:00.

Στόχος της δεν είναι άλλος πέρα από την κατάκτηση ενός ακόμη θετικού αποτελέσματος ώστε να αυξήσει τις πιθανότητες της για να τερματίσει στο τέλος στις 24 κορυφαίες ομάδες της διοργάνωσης και να πάρει το εισιτήριο για τα νοκ-άουτ.

Σαφέστατα, ένα ακόμη τρίποντο, αυτή τη φορά απέναντι στη Σαχτάρ είναι ιδιαίτερο σημαντικό αν αναλογιστεί κανείς το πού έκλεισε τα τελευταία δύο χρόνια το όριο της πρόκρισης. Συγκεκριμένα στις δύο προηγούμενες σεζόν της League Phase, το όριο πρόκρισης παρουσίασε διαφορά.

Στην παρθενική σεζόν αυτού του νέου φορμάτ, δηλαδή το 2024-25, χρειάστηκαν 11 βαθμοί για την είσοδο στην πρώτη 24άδα, με την Κλαμπ Μπριζ να καταλαμβάνει την τελευταία θέση που οδηγούσε στα playoffs, έχοντας 11 βαθμούς και απολογισμό γκολ 7-11.

Πέρυσι, το απαιτούμενο όριο έπεσε στους 9 βαθμούς, με την Μπενφίκα να είναι η τελευταία ομάδα που πήρε το εισιτήριο για τα playoffs, έχοντας 10-12 τέρματα.

Το πρόγραμμα της ΑΕΚ:

Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026, 19:45 – ΛΑΣΚ 1-0

Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026, 22:00 – Σαχτάρ Ντόνετσκ (εκτός)

Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2026, 22:00 – Μάντσεστερ Σίτι (εκτός)

Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2026, 19:45 – Ρεάλ Μαδρίτης (εντός)

Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2026, 22:00 – Κόμο (εκτός)

Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2026, 22:00 – Γαλατάσαραϊ (εντός)

Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2027, 22:00 – Ρόμα (εντός)

Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2027, 22:00 – Μπορούσια Ντόρτμουντ (εκτός)

athletiko.gr

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ΔΙΕΘΝΗΕυρωπαικες ΔιοργανωσειςSuper League

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