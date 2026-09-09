ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Κίνηση Λομάκιν πλαγίως για Κουλιμπαλί - Εξαιρετικά ενοχλημένη η Ομόνοια!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Τι έγινε με την Ντουμπάι FC του Λομάκιν που έχει... Σεμέδο και προσπάθησε να πάρει Σενού Κουλιμπαλί

Ο ιδιοκτήτης της Πάφου έκανε νέα κίνηση για την απόκτηση του Σενού Κουλιμπαλί αυτή την φορά όχι για την Ρόντινα, αλλά για την Ντουμπάι FC. Μία πρόταση που είχε την ίδια τύχη με την προηγούμενη, δηλαδή απορρίφθηκε. 

Η συγκεκριμένη ομάδα του Ντουμπάι είναι η άλλη ομάδα του Σεργκέι Λομάκιν στην οποία συνεχίζει την καριέρα του ο Γουίλι Σεμέδο. 

Η Ντουμπάι FC λοιπόν απέστειλε χθες (8/9) το βράδυ πρόταση για τον κεντρικό αμυντικό της Ομόνοιας ενώ το προηγούμενο διάστημα είχε απορριφθεί πρόταση από την άλλη ομάδα, την Ρότινα. 

Στην Ομόνοια παρουσιάζονται εξαιρετικά ενοχλημένοι με την συγκεκριμένη εξέλιξη καθώς θεωρούν πως ο Λομάκιν γνώριζε εξ αρχής ότι η πρόταση θα απορριφθεί. 

Οι πράσινοι θεωρούν ότι ο Λομάκιν κάνει ότι κάνει απλά για να δημιουργήσει προβλήματα στην ομάδα τους. 

Από το τριφύλλι τονίζεται ότι θα κάνει ότι χρειαστεί για να προστατευτούν τα συμφέροντά της. 

Η πρόταση της ομάδας του Ντουμπάι απορρίφθηκε από τους πράσινους με τον ποδοσφαιριστή να είναι φυσικά ενήμερος. 

 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΠΑΦΟΣ FCΟΜΟΝΟΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ανόρθωση: Όλα ok με τις άδειες στο «Α. Παπαδόπουλος» - Ξεκίνησε η προπώληση για ΑΠΟΕΛ

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Τι έκανε o Μουζακίτης στο ντεμπούτο του με τη Χαλ

Premier League

|

Category image

Ο παίκτης που ανέδειξε ο Κλοπ και στα 28 του ψάχνει ομάδα μέσω LinkedIn

Premier League

|

Category image

Ανακοίνωση ΓΣΠ για τα επεισόδια στο ΑΠΟΕΛ - ΑΕΛ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Το νέο look του Ναν - Κουρεύτηκε ο Αμερικανός σταρ του Παναθηναϊκού

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Η κλήρωση της ECOMMBX Basket League 2026/27 και τα ζευγάρια της πρεμιέρας

Κύπρος

|

Category image

Αυτό που κατάφερε η Ίντερ δεν το έχει κάνει καμία άλλη ομάδα κόντρα στη Ρεάλ!

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Ζιντάν: «Θα ψήφιζα τον Μέσι 100 φορές»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επίσημο: Στη SUNEL Arena τα εντός έδρας παιχνίδια του Ολυμπιακού!

EUROLEAGUE

|

Category image

Το μέλλον της EuroLeague θα αποφασιστεί στις 5 Οκτωβρίου, πιθανή πρόταση εξαγοράς από το ΝΒΑ

EUROLEAGUE

|

Category image

Θύμισε κάτι από... πέρσι

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διάταγμα αποκλεισμού από τα γήπεδα σε 24χρονο για επεισόδια στο ΑΠΟΕΛ - ΑΕΛ

Category image

Βρήκε επιθετικό η ΑΕΛ!

ΑΕΛ

|

Category image

Έσπασαν... τα κοντέρ Μάγερ-Πήλιος, οκτώ παίκτες της «Ένωσης» πέρασαν τα 10 χλμ.

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Οι ορισμοί διαιτητών για το ΑΕΛ - Νέα Σαλαμίνα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη