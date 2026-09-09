Κίνηση Λομάκιν πλαγίως για Κουλιμπαλί - Εξαιρετικά ενοχλημένη η Ομόνοια!

Ο ιδιοκτήτης της Πάφου έκανε νέα κίνηση για την απόκτηση του Σενού Κουλιμπαλί αυτή την φορά όχι για την Ρόντινα, αλλά για την Ντουμπάι FC. Μία πρόταση που είχε την ίδια τύχη με την προηγούμενη, δηλαδή απορρίφθηκε.

Η συγκεκριμένη ομάδα του Ντουμπάι είναι η άλλη ομάδα του Σεργκέι Λομάκιν στην οποία συνεχίζει την καριέρα του ο Γουίλι Σεμέδο.

Η Ντουμπάι FC λοιπόν απέστειλε χθες (8/9) το βράδυ πρόταση για τον κεντρικό αμυντικό της Ομόνοιας ενώ το προηγούμενο διάστημα είχε απορριφθεί πρόταση από την άλλη ομάδα, την Ρότινα.

Στην Ομόνοια παρουσιάζονται εξαιρετικά ενοχλημένοι με την συγκεκριμένη εξέλιξη καθώς θεωρούν πως ο Λομάκιν γνώριζε εξ αρχής ότι η πρόταση θα απορριφθεί.

Οι πράσινοι θεωρούν ότι ο Λομάκιν κάνει ότι κάνει απλά για να δημιουργήσει προβλήματα στην ομάδα τους.

Από το τριφύλλι τονίζεται ότι θα κάνει ότι χρειαστεί για να προστατευτούν τα συμφέροντά της.

Η πρόταση της ομάδας του Ντουμπάι απορρίφθηκε από τους πράσινους με τον ποδοσφαιριστή να είναι φυσικά ενήμερος.