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Πανηγύρια με... μέτρο στην ΑΕΚ και η αναγκαία βελτίωση

ΓΗΠΕΔΟ

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Όσο περνά ο χρόνος, τόσο θα εγκλιματίζονται καλύτερα οι νεοφερμένοι παίκτες.

Το δείγμα είναι ακόμα πολύ μικρό, όμως το ξεκίνημα ήταν άκρως ενθαρρυντικό. Πάνε έξι χρόνια από τότε που η ΑΕΚ ξεκίνησε με 2Χ2 το πρωτάθλημα. Κατά σύμπτωση και τότε με αντιπάλους τη Σαλαμίνα και τον ΑΠΟΕΛ. Ήταν την περίοδο 2020-21 όταν οι κιτρινοπράσινοι ξεκίνησαν τον μαραθώνιο με διπλό μέσα στο «Αμμόχωστος» σε βάρος των ερυθρολεύκων (1-2), με τους Τρισκόφσκι και Άμπραχαμ να βλέπουν δίχτυα, ενώ τη 2η αγωνιστική κέρδισαν στην «Αρένα» τον ΑΠΟΕΛ με 3-0, με σκόρερ τους Σπιρόφσκι, Άμπραχαμ και Τρισκόφσκι. Είναι αλήθεια ότι η ΑΕΚ δεν έθελξε με τις εμφανίσεις της στις πρώτες δύο αγωνιστικές.

Λίγο-πολύ αυτό ήταν φυσιολογικό, αφού μετά τον πρόωρο αποκλεισμό από την Ευρώπη επιχειρήθηκε ένας μίνι μεταγραφικός σχεδιασμός, έφυγαν και ήλθαν αρκετοί παίκτες, και ως εκ τούτου χρειαζόταν χρόνος για να μονταριστεί η ομάδα και να αποκτήσει την απαιτούμενη συνοχή. Ήταν όμως αποτελεσματική η ΑΕΚ και στα δύο παιχνίδια. Το βασικότερο ήταν ότι κατάφερε να εκμεταλλευτεί τα λάθη των αντιπάλων της.

Εκεί «χτύπησε» και μπόρεσε να πάρει, με σχετική ευκολία, τα δύο πρώτα τρίποντα της σεζόν, πολύ πιο άνετα από ό,τι αρχικά υπολόγιζε. Ας μην ξεχνάμε, ότι τα ματς με τον ΑΠΟΕΛ θεωρούνται παραδοσιακά ντέρμπι, ενώ και οι αγώνες με τη Σαλαμίνα είναι τοπικά ντέρμπι με μεγάλο βαθμό δυσκολίας. Το διπλό στο «Αμμόχωστος» ήταν το 5ο σερί που πετυχαίνει η ΑΕΚ στο πλαίσιο του πρωταθλήματος.

Περιθώρια βελτίωσης στην απόδοση της ΑΕΚ σαφέστατα και υπάρχουν πολλά. Λογικά, όσο περνά ο χρόνος, τόσο θα εγκλιματίζονται καλύτερα οι νεοφερμένοι παίκτες, θα αποκτούν αγωνιστικό ρυθμό και θα είναι σε θέση να βοηθήσουν πιο ουσιαστικά την ομάδα. Ο χρόνος κυλά υπέρ της ΑΕΚ, η οποία μετά και την απόκτηση του τερματοφύλακα Αλμπέρτο Παλεάρι δείχνει να είναι πλήρης, στα χαρτιά τουλάχιστον, σε όλες τις γραμμές.

Ενόψει της κυριακάτικης αναμέτρησης με την Πάφος FC δεν υπολογίζεται ο Αμίν ενώ στην ΑΕΚ περιμένουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων στις οποίες υποβλήθηκε ο Σαμπορίτ.

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Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΕΚ

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