Σοκαριστική καταγγελία γυναίκας οπαδού της Μαρσέιγ για σεξουαλική επίθεση στο «Βελοντρόμ»

Σοκαριστική ήταν η μαρτυρία μιας γυναίκας οπαδού, η οποία βρέθηκε στο «Βελοντρόμ» για το ματς της Μαρσέιγ με την Παρί την Κυριακή (6/9) και λίγες ώρες αργότερα κατήγγειλε ότι δέχθηκε σεξουαλική επίθεση.

Συγκεκριμένα, η είδηση κυκλοφόρησε στα γαλλικά Μέσα πριν από μερικές ημέρες και έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις. Η γυναίκα προχώρησε σε καταγγελία και περιέγραψε το περιστατικό μέσω του λογαριασμού της στο TikTok τη Δευτέρα (7/9), με τα όσα ανέφερε να προκαλούν σοκ.

«Καθώς κάθισα στη θέση μου, τράβηξα πίσω την μπλούζα μου. Τα δάχτυλά μου ήταν βρεγμένα. Κοίταξα τον μπαμπά μου και παρατήρησα ότι υπήρχε σπέρμα σε όλο το μπλουζάκι μου, στο παντελόνι μου και στο πάνω μέρος των γλουτών μου. Στην αρχή, νομίζαμε ότι ήταν σάλιο. Ήταν εξαιρετικά παχύρρευστο και το σπέρμα είχε μια χαρακτηριστική μυρωδιά. Δεν υπήρχε καμία αμφιβολία γι' αυτό. Ένιωθα βρώμικη, σαν ένα κομμάτι σκ@τ@. Ήταν απαίσιο, τα δάχτυλά μου ήταν καλυμμένα με αυτό. Δεν μπορούσα καν να πάω στην τουαλέτα να ξεπλυθώ. Είναι μια κατάσταση που δεν θα ευχόμουν σε κανέναν», ανέφερε μεταξύ άλλων η γυναίκα.

Άμεση ήταν η αντίδραση της Μαρσέιγ, με τη γαλλική ομάδα να προχωράει σε σχετική ανακοίνωση, στην οποία αναφέρει πως στέκεται στο πλευρό της γυναίκας για όσα καταγγέλλει ότι συνέβησαν στο «Βελοντρόμ». Παράλληλα, ο σύλλογος δηλώνει διατεθειμένος να παράσχει οποιοδήποτε στοιχείο στις Αρχές, προκειμένου να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση.

«Η ομάδα ενημερώθηκε για τους ιδιαίτερα σοβαρούς ισχυρισμούς και επιθυμεί να προσφέρει την πλήρη υποστήριξή της στην εμπλεκόμενη οπαδό. Η OM θα διαθέσει όλες τις πληροφορίες που έχει στην κατοχή της, θα συνεργαστεί πλήρως με τις αρμόδιες αρχές και θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα υπό το πρίσμα των γεγονότων που ενδέχεται να διαπιστωθούν», αναφέρει η ανακοίνωση της ομάδας.

athletiko.gr