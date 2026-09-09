ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σοκαριστική καταγγελία γυναίκας οπαδού της Μαρσέιγ για σεξουαλική επίθεση στο «Βελοντρόμ»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Γυναίκα οπαδός κατήγγειλε μέσω των social media ότι δέχθηκε σεξουαλική επίθεση μετά τον πρόσφατο αγώνα της Μαρσέιγ στο «Βελοντρόμ».

Σοκαριστική ήταν η μαρτυρία μιας γυναίκας οπαδού, η οποία βρέθηκε στο «Βελοντρόμ» για το ματς της Μαρσέιγ με την Παρί την Κυριακή (6/9) και λίγες ώρες αργότερα κατήγγειλε ότι δέχθηκε σεξουαλική επίθεση.

Συγκεκριμένα, η είδηση κυκλοφόρησε στα γαλλικά Μέσα πριν από μερικές ημέρες και έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις. Η γυναίκα προχώρησε σε καταγγελία και περιέγραψε το περιστατικό μέσω του λογαριασμού της στο TikTok τη Δευτέρα (7/9), με τα όσα ανέφερε να προκαλούν σοκ.

«Καθώς κάθισα στη θέση μου, τράβηξα πίσω την μπλούζα μου. Τα δάχτυλά μου ήταν βρεγμένα. Κοίταξα τον μπαμπά μου και παρατήρησα ότι υπήρχε σπέρμα σε όλο το μπλουζάκι μου, στο παντελόνι μου και στο πάνω μέρος των γλουτών μου. Στην αρχή, νομίζαμε ότι ήταν σάλιο. Ήταν εξαιρετικά παχύρρευστο και το σπέρμα είχε μια χαρακτηριστική μυρωδιά. Δεν υπήρχε καμία αμφιβολία γι' αυτό. Ένιωθα βρώμικη, σαν ένα κομμάτι σκ@τ@. Ήταν απαίσιο, τα δάχτυλά μου ήταν καλυμμένα με αυτό. Δεν μπορούσα καν να πάω στην τουαλέτα να ξεπλυθώ. Είναι μια κατάσταση που δεν θα ευχόμουν σε κανέναν», ανέφερε μεταξύ άλλων η γυναίκα.

Άμεση ήταν η αντίδραση της Μαρσέιγ, με τη γαλλική ομάδα να προχωράει σε σχετική ανακοίνωση, στην οποία αναφέρει πως στέκεται στο πλευρό της γυναίκας για όσα καταγγέλλει ότι συνέβησαν στο «Βελοντρόμ». Παράλληλα, ο σύλλογος δηλώνει διατεθειμένος να παράσχει οποιοδήποτε στοιχείο στις Αρχές, προκειμένου να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση.

«Η ομάδα ενημερώθηκε για τους ιδιαίτερα σοβαρούς ισχυρισμούς και επιθυμεί να προσφέρει την πλήρη υποστήριξή της στην εμπλεκόμενη οπαδό. Η OM θα διαθέσει όλες τις πληροφορίες που έχει στην κατοχή της, θα συνεργαστεί πλήρως με τις αρμόδιες αρχές και θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα υπό το πρίσμα των γεγονότων που ενδέχεται να διαπιστωθούν», αναφέρει η ανακοίνωση της ομάδας.

athletiko.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗΑλλα Πρωταθληματα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Επίσημο: Ξανά στην Ομόνοια ο Ακιντόλα!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Απέδρασε από τη Νάπολη με ασίστ Τζόλη η Άρσεναλ, «εξάσφαιρη» η Παρί!

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Ανατροπή κόντρα στην Ατλέτικο και πρεμιέρα με το δεξί για Λίβερπουλ και Ιραόλα!

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Την Πέμπτη στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ!

Super League

|

Category image

Η αποθεωτική ανάρτηση του Champions League για το φάουλ του Μάριν κόντρα στη ΛΑΣΚ

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Τέλος ο Μεντιλίμπαρ από τον Ολυμπιακό!

Super League

|

Category image

Ανακοίνωσε Δόση η ΕΝΥ Ύψωνα

Krasava ENY Ύψωνα

|

Category image

Με τη βούλα γαλαζοκίτρινος ο Τσινεντού!

ΑΕΛ

|

Category image

Οι αριθμοί στην κλήρωση του ΛΟΤΤΟ (09/09)

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Προβληματισμός στον Άρη, όχι όμως πανικός...

ΑΡΗΣ

|

Category image

Χόρεψε στη βροχή η Μπαρτσελόνα, πρεμιέρα στο Champions League με πεντάρα!

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Ο Ντεμίροβιτς καλωσόρισε τη Βίκινγκ με χατ τρικ

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Σύντομα η απόφαση για Ντέσερς στον Παναθηναϊκό - Συγκρατημένη αισιοδοξία για μείωση της ποινής

Super League

|

Category image

Μανιάτης: «Να επιστρέψει η Ανόρθωση εκεί όπου επιβάλλει η ιστορία της»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Πήρε Τζόνσον Εμπό η Νέα Σαλαμίνα

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη