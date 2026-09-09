Τι έκανε o Μουζακίτης στο ντεμπούτο του με τη Χαλ

Ντεμπούτο με τη φανέλα της Χαλ περιελάμβανε το... μενού το βράδυ της Τρίτης (8/9) για τον Χρήστο Μουζακίτη, που πέρασε ως αλλαγή στη θέση του Βαζ, στο 60ο λεπτό του νοκ-άουτ αγώνα για το Λιγκ Καπ με αντίπαλο τη Σάντερλαντ.

Στην αναμέτρηση δεν συμμετείχε ο Κωνσταντής Τζολάκης, με την ομάδα των... Ελλήνων να γνωρίζει την ήττα-αποκλεισμό με 1-0. Ωστόσο, το παιχνίδι ήταν ιδιαίτερο για τον Μούζα, αφού έπαιξε για πρώτη φορά σε επίπεδο αγγλικού ποδοσφαίρου.

Συνολικά, στα 36 λεπτά (μαζί με τις καθυστερήσεις) που αγωνίστηκε, ο πρώην μέσος του Ολυμπιακού κατέγραψε 3/6 επιτυχημένες πάσες, ενώ παράλληλα είχε και 2/2 προς το αντίπαλο επιθετικό τρίτο. Πέραν αυτών, είχε ένα προωθητικό τρέξιμο προς την αντίπαλη περιοχή, 0/2 μονομαχίες, ενώ έκανε και ένα φάουλ.

gazzetta.gr