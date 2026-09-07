ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Επιβλητική Ομόνοια, παλικάρι ο Ολυμπιακός

Με την τεσσάρα της Ομόνοιας στον Άρη και τον βαθμό του Ολυμπιακού στην Πάφο, ολοκληρώθηκε η δεύτερη στροφή του πρωταθλήματος.

Δείτε πιο κάτω συνοπτικά τα αποτελέσματα της αγωνιστικής, την συνέχεια αλλά και την βαθμολογία όπως αυτή έχει διαμορφωθεί: