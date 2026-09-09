«Φιρμάνι» και για τον Τσίμα!

Την κατά πάσα πιθανότητα τελευταία του μεταγραφή ανακοίνωσε ο Απόλλωνας.

Μετά το «φιρμάνι» για τον Ούντμαν η ομάδα της Λεμεσού ενημέρωσε και για τη συμφωνία της με τον -επίσης νεαρό- αμυντικό μέσο, Αουγκουστίνε Τσίμα.

Ο 18χρονος Νιγηριανός άσος υπέγραψε διετές συμβόλαιο με δικαίωμα ανανέωσης για άλλα δύο χρόνια.

Η ανακοίνωση του Απόλλωνα:

Η Εταιρεία Απόλλων Ποδόσφαιρο (Δημόσια) Λτδ ανακοινώνει την επίτευξη συμφωνίας με την Coal City United για την απόκτηση του Udochukwu Augustine Chima μέχρι τον Μάιο του 2028, με δικαίωμα επέκτασης μέχρι τον Μάιο του 2030.

Ο Νιγηριανός ποδοσφαιριστής γεννήθηκε στις 3 Μαρτίου 2008 και αγωνίζεται στη θέση του αμυντικού μέσου.

Καλωσορίζουμε τον Udochukwu Augustine Chima στην οικογένεια του Απόλλωνα και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία με την κυανόλευκη φανέλα.