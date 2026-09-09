Φέρνει πίσω τον Ακιντόλα η Ομόνοια!

Μεταγραφή που θα προκαλέσει αίσθηση ετοιμάζεται να ολοκληρώσει η Ομόνοια, λίγες ώρες πριν εκπνεύσει η μεταγραφική περίοδος.

Οι πληροφορίες των τελευταίων ωρών αναφέρουν ότι το τριφύλλι έχει φέρει στην Κύπρο τον Νταβίντ Ακιντόλα ο οποίος αποδέχθηκε την προσφορά της ομάδας και ετοιμάζεται να ντυθεί ξανά στα πράσινα.

Ο 30χρονος Νιγηριανός εξτρέμ, o oποίος αγωνίστηκε στην Ομόνοια ως δανεικός από τη Μίντιλαντ μεταξύ Ιανουαρίου-Μαρτίου 2020 (ακολούθησε η διακοπή του πρωταθλήματος ένεκα κορωνοϊού) αφήνοντας εξαιρετικές εντυπώσεις στις μόλις επτά συμμετοχές του, ανήκει από το καλοκαίρι του 2025 στη Χαλ.

Με την ομάδα της Premier League ο Ακιντόλα κατέγραψε πέρσι 21 συμμετοχές (στην Championship) με ένα γκολ και δύο ασίστν ενώ στην τρέχουσα σεζόν μετράει μία συμμετοχή, σε αγώνα του Λιγκ Καπ με τη Στόουκ (25/8). Προηγουμένως αγωνίστηκε στην τουρκική Super Lig με τις φανέλες των Μίντιλαντ, Χατάισπορ, Ντεμιρσπόρ και Ρίζεσπορ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες μεταξύ των δύο πλευρών όλα έχουν συμφωνηθεί και εκτός απρόοπτου αναμένεται εντός των προσεχών ωρών η σχετική ανακοίνωση της Ομόνοιας.