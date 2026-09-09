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Ανακοίνωση ΓΣΠ για τα επεισόδια στο ΑΠΟΕΛ - ΑΕΛ

ΓΗΠΕΔΟ

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Εξαίρει την αποτελεσματικότητα της Αστυνομίας

Mε ανακοίνωση που εξέδωσε ο Γυμναστικός Σύλλογος «Τα Παγκύπρια» (ΓΣΠ) εξαίρει την άμεση και αποτελεσματική επέμβαση της Αστυνομίας και του υπεύθυνου ασφαλείας του ΓΣΠ στα επεισόδια που διεξήχθησαν στο ντέρμπι ΑΠΟΕΛ-ΑΕΛ.

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O ΓΣΠ αναφέρεται επίσης στη συμβολή και του κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης στον εντοπισμό των προσώπων που πιθανόν να εμπλέκονται, ενώ καταδικάζει κάθε μορφή βίας και εκφράζει τη λύπη του για τον τραυματισμό του 10χρονου κοριτσιού και μέλους της Αστυνομίας.

Η ανακοίνωση του ΓΣΠ:

Άμεση και αποτελεσματική η επέμβαση της Αστυνομίας στα περιστατικά του ΑΠΟΕΛ - ΑΕΛ

Καθοριστική η αποτελεσματικότητα του κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης και της ομάδας ασφάλειας του Σταδίου 

Ο Γυμναστικός Σύλλογος «Τα Παγκύπρια» (ΓΣΠ), με αφορμή τα περιστατικά που σημειώθηκαν στον ποδοσφαιρικό αγώνα ΑΠΟΕΛ - ΑΕΛ, την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026, στο Στάδιο ΓΣΠ, επιθυμεί να εξάρει την άμεση και αποτελεσματική επέμβαση της Αστυνομίας και την καθοριστική συμβολή του υπεύθυνου ασφάλειας του ΓΣΠ και της ομάδας του.

Η παρουσία και η επιχειρησιακή ετοιμότητα των μελών της Αστυνομίας αποδείχθηκαν καθοριστικέςγια την ταχεία αντιμετώπιση των περιστατικών και την αποκατάσταση της τάξης, αποτρέποντας περαιτέρω κλιμάκωση. Καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα υπήρξε πλήρης και συνεχής συντονισμός μεταξύ της Αστυνομίας και της ομάδας ασφαλείας του ΓΣΠ. Η συνεργασία αυτή, τόσο πριν από την έναρξη του αγώνα όσο και κατά τη διάρκειά του και μετά τη λήξη του, συνέβαλε ουσιαστικά στην εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας και στην άμεση διαχείριση όλων των περιστατικών.

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν και η συμβολή του κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης του ΓΣΠ, μέσω του οποίου κατέστη δυνατή η καταγραφή περιστατικών και ο εντοπισμός προσώπων που πιθανόν να εμπλέκονται, μεταξύ άλλων, σε ρίψεις αντικειμένων και φωτοβολίδων και σε άλλες ενέργειες.

Ο ΓΣΠ καταδικάζει απερίφραστα κάθε μορφή βίας στους αθλητικούς χώρους. Ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια φιλάθλων, εργαζομένων, αθλητών και μελών της Αστυνομίας δεν έχουν καμία θέση στο ποδόσφαιρο και στον αθλητισμό γενικότερα. Ο Σύλλογος εκφράζει παράλληλα τη λύπη του για τον τραυματισμό του 10χρονου κοριτσιού, καθώς και μέλους της Αστυνομίας κατά τα επεισόδια, και τους εύχεται ταχεία και πλήρη ανάρρωση.

 

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