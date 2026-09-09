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Ο παίκτης που ανέδειξε ο Κλοπ και στα 28 του ψάχνει ομάδα μέσω LinkedIn

ΓΗΠΕΔΟ

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Πριν λίγα χρόνια θεωρούταν ένα σπουδαίο ταλέντο. Η Άρσεναλ τον ανέθρεψε, ο Κλοπ στη Λίβερπουλ του έδωσε την ευκαιρία, ο Τζέραρντ τον πίστεψε, όμως στα 28 του βρίσκεται στα αζήτητα.

Κάποτε βρισκόταν στις προπονήσεις (και στους αγώνες, έστω και στον πάγκο) της Λίβερπουλ, υπό τις οδηγίες του τεράστιου Γιούργκεν Κλοπ, με την ταμπέλα ενός παίκτη που είχε όλα τα φόντα για να κάνει καριέρα σε υψηλό επίπεδο. Σήμερα, στα 28 του χρόνια, ο Όβι Ετζάρια βιώνει μία εντελώς διαφορετική πραγματικότητα, μιας και είναι ελεύθερος και αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του μέσω… LinkedIn.

Ο Άγγλος μεσοεπιθετικός, ο οποίος κάποτε αποτελούσε μεγάλο... πουλέν στα παιχνίδια προσομοίωσης ποδοσφαίρου, αποφάσισε να παρουσιάσει ο ίδιος το βιογραφικό και την ποδοσφαιρική του διαδρομή στην επαγγελματική πλατφόρμα, ελπίζοντας ότι θα προκύψει ενδιαφέρον από κάποιον σύλλογο μετά το κλείσιμο της μεταγραφικής περιόδου στα μεγαλύτερα πρωταθλήματα. Και το παράδοξο είναι πως το όνομά του μόνο άγνωστο δεν είναι στο αγγλικό ποδόσφαιρο.

Ο Ετζάρια εκκίνησε τη ποδοσφαιρική του καριέρα από τις ακαδημίες της Άρσεναλ μόλις στα οκτώ του χρόνια και έμεινε εκεί σχεδόν μία δεκαετία. Στα 17 του μετακινήθηκε στη Λίβερπουλ, η οποία είδε πάνω του ένα ενδιαφέρον project και τον ενέταξε αρχικά στην ομάδα κάτω των 18 ετών.

Η ευκαιρία από τον Κλοπ και η πίστη του Τζέραρντ

Το 2016 υπέγραψε το πρώτο επαγγελματικό του συμβόλαιο και ο Γιούργκεν Κλοπ τού έδωσε την ευκαιρία να αγωνιστεί ακόμη και στην Premier League. Η παρουσία του, πάντως, στο κορυφαίο επίπεδο περιορίστηκε σε μόλις έξι λεπτά, με τη Λίβερπουλ να επιλέγει στη συνέχεια να τον παραχωρήσει ως δανεικό. Και στη συνέχεια... Σάντερλαντ, Ρέιντζερς (υπό τις οδηγίες του Στίβεν Τζέραρντ) και Ρέντινγκ αποτέλεσαν τους επόμενους σταθμούς του, μέχρι που η τελευταία αποφάσισε το 2020 να επενδύσει περίπου 3,9 εκατ. ευρώ για να τον αποκτήσει με κανονική μεταγραφή.

Η εξέλιξη, όμως, δεν ήταν αυτή που πολλοί περίμεναν. Ο Ετζάρια δεν κατάφερε να μετατρέψει το ταλέντο και τις πολλές προσδοκίες που υπήρχαν για το όνομά του σε μία σταθερή καριέρα υψηλού επιπέδου, με τα επόμενα χρόνια να τον βρίσκουν να προσπαθεί διαρκώς να ξαναβρεί χώρο και ρόλο σε διάφορες ομάδες.

Την περασμένη σεζόν έφτασε μέχρι τη La Liga και τη Ρεάλ Οβιέδο, όμως πλέον είναι ξανά ελεύθερος. Και αυτή τη φορά, αντί να περιμένει κάποιο τηλεφώνημα από ατζέντη ή σύλλογο, πήρε την κατάσταση στα χέρια του. Η εικόνα ενός πρώην ποδοσφαιριστή της Λίβερπουλ να αναζητά εργοδότη μέσω LinkedIn μοιάζει ασυνήθιστη, αλλά ταυτόχρονα λέει πολλά για το πόσο γρήγορα μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο.

Από τις ακαδημίες της Άρσεναλ και το «Άνφιλντ» μέχρι τη La Liga και τώρα μία διαδικτυακή αγγελία στα 28 του. Η διαδρομή του Ετζάρια έχει πάρει μία τροπή που δύσκολα θα μπορούσε να φανταστεί όταν έκανε τα πρώτα του βήματα στη Λίβερπουλ. Τώρα, αυτό που ζητά δεν είναι μία μεγάλη μεταγραφή. Είναι απλώς μία νέα αρχή.

athletiko.gr

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