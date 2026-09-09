Η κλήρωση της ECOMMBX Basket League 2026/27 και τα ζευγάρια της πρεμιέρας

Πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης, 9 Σεπτεμβρίου, η κλήρωση της ECOMMBX Basket League για την αγωνιστική περίοδο 2026/27, με τις δέκα ομάδες του πρωταθλήματος να μαθαίνουν το πρόγραμμα και τους αντιπάλους τους για τη νέα σεζόν.

Η κλήρωση πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ECOMMBX στη Λευκωσία, παρουσία προέδρων και εκπροσώπων των ομάδων, σε πολύ καλό κλίμα. Οι παρευρισκόμενοι είχαν παράλληλα την ευκαιρία να συζητήσουν θέματα που αφορούν τη νέα αγωνιστική περίοδο και την πορεία της κορυφαίας κατηγορίας της κυπριακής καλαθόσφαιρας.

Το πρόγραμμα της πρεμιέρας περιλαμβάνει ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις, με τον Αχιλλέα Καϊμακλίου να υποδέχεται τον Κεραυνό Στροβόλου και τον Απόλλωνα Λεμεσού να φιλοξενεί την Πετρολίνα ΑΕΚ.

Ο ΑΠΟΕΛ θα αντιμετωπίσει την TRIA EKA ΑΕΛ BC, ενώ η Fabrica Ε.Ν. Παραλιμνίου θα αναμετρηθεί με την Ανόρθωση Αμμοχώστου. Το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής συμπληρώνεται με την αναμέτρηση της ΕΘΑ Έγκωμης απέναντι στην ACRO4U Διγενής Ακρίτας Μόρφου.

Τα ζευγάρια της 1ης αγωνιστικής:

Αχιλλέας Καϊμακλίου με Κεραυνό Στροβόλου

Απόλλων Λεμεσού με Πετρολίνα ΑΕΚ

ΑΠΟΕΛ με TRIA EKA ΑΕΛ BC

Fabrica Ε.Ν. Παραλιμνίου με Ανόρθωση Αμμοχώστου

ΕΘΑ Έγκωμης με ACRO4U Διγενής Ακρίτας Μόρφου

Το αναλυτικό πρόγραμμα της ECOMMBX Basket League για την αγωνιστική περίοδο 2026/27 θα είναι διαθέσιμο μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης.