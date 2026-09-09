Το νέο look του Ναν - Κουρεύτηκε ο Αμερικανός σταρ του Παναθηναϊκού

Με νέα κόμη και με ένα εμφανώς ανανεωμένο look θα αγωνίζεται τη νέα αγωνιστική σεζόν ο Κέντρικ Ναν!

Ο Αμερικανός σούπερ σταρ του Παναθηναϊκού AKTOR πήρε την απόφαση να αποχωριστεί την αγαπημένη του αφάνα και να κόψει τα μαλλιά του κοντά, όπως τα είχε κατά τη διάρκεια της καριέρας του στο ΝΒΑ.

Τα... αποκαλυπτήρια έκανε ένας άνδρας που ασχολείται με τις αγοραπωλησίες ρολογιών και εντυπωσιάστηκε με το ρολόι που φορούσε ο Ναν, δημοσιεύοντας ένα σχετικό βίντεο στα social media.

sport-fm.gr