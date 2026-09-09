Ανόρθωση: Όλα ok με τις άδειες στο «Α. Παπαδόπουλος» - Ξεκίνησε η προπώληση για ΑΠΟΕΛ
ΓΗΠΕΔΟ
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Τέλος καλό, όλα καλά στην Ανόρθωση, με την αδειοδότηση της ανατολικής εξέδρας του «Α. Παπαδόπουλος» μετά το θέμα που είχε προκύψει.
Μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων εργασιών στη συγκεκριμένη κερκίδα η ομάδα της Αμμοχώστου ανέμενε το πράσινο φως από την Αρχή Αδειοδότησης Σταδίων, το οποίο... άναψε σήμερα (9/9).
Συνεπώς, η «Κυρία» θα έχει στη διάθεσή της και την ανατολική εξέδρα και ως αποτέλεσμα ξεκίνησε και η προπώληση των εισιτηρίων ενόψει του ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ που θα γίνει το Σάββατο (12/9, 19:00), με την προσφυγική ομάδα να ανακοινώνει όλες τις σχετικές πληροφορίες.
Η ανακοίνωση της Ανόρθωσης για τα εισιτήρια:
Η Ανόρθωσις Αμμοχώστου ενημερώνει το φίλαθλο κοινό για τη διαδικασία διάθεσης των εισιτηρίων του αγώνα της Cyprus League by Stoiximan (3η Αγωνιστική) με αντίπαλο το ΑΠΟΕΛ, ο οποίος θα διεξαχθεί το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου (19:00) στο στάδιο «Freedom Αντώνης Παπαδόπουλος».
Έναρξη Προπώλησης
Η προπώληση των εισιτηρίων ξεκινά σήμερα στις 17:30:
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Διαδικτυακά: www.anotickets.com
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Μπουτίκ Ομάδας: Λάρνακα & Λεμεσό
Τιμές Εισιτηρίων (Για όλες τις κερκίδες)
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Κανονικό: €13
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Μαθητικό: €8
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Παιδικό: €5
Ωράρια Σημείων Πώλησης
ΣημείοΗμέρεςΩράριοΜπουτίκ («Freedom Αντώνης Παπαδόπουλος»)Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο10:00 – 19:00Θεμιστόκλειο Αθλητικό Κέντρο (Λεμεσός)Πέμπτη16:00 – 19:00
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Εκδοτήρια & Είσοδοι Γηπέδου: Θα ανοίξουν το Σάββατο στις 17:30.
Χρήσιμες Πληροφορίες:
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Σύστημα Επιβράβευσης «Blue&White»: Κάθε κάτοχος εισιτηρίου (απλού ή διαρκείας) θα πιστώνεται με 25 βαθμούς.
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Παράκληση προς τους φιλάθλους: Προμηθευτείτε έγκαιρα τα εισιτήριά σας για την αποφυγή συνωστισμού και ταλαιπωρίας στα εκδοτήρια του γηπέδου.