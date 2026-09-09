Ανόρθωση: Όλα ok με τις άδειες στο «Α. Παπαδόπουλος» - Ξεκίνησε η προπώληση για ΑΠΟΕΛ

Τέλος καλό, όλα καλά στην Ανόρθωση, με την αδειοδότηση της ανατολικής εξέδρας του «Α. Παπαδόπουλος» μετά το θέμα που είχε προκύψει.

Μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων εργασιών στη συγκεκριμένη κερκίδα η ομάδα της Αμμοχώστου ανέμενε το πράσινο φως από την Αρχή Αδειοδότησης Σταδίων, το οποίο... άναψε σήμερα (9/9).

Συνεπώς, η «Κυρία» θα έχει στη διάθεσή της και την ανατολική εξέδρα και ως αποτέλεσμα ξεκίνησε και η προπώληση των εισιτηρίων ενόψει του ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ που θα γίνει το Σάββατο (12/9, 19:00), με την προσφυγική ομάδα να ανακοινώνει όλες τις σχετικές πληροφορίες.

Η ανακοίνωση της Ανόρθωσης για τα εισιτήρια:

Η Ανόρθωσις Αμμοχώστου ενημερώνει το φίλαθλο κοινό για τη διαδικασία διάθεσης των εισιτηρίων του αγώνα της Cyprus League by Stoiximan (3η Αγωνιστική) με αντίπαλο το ΑΠΟΕΛ, ο οποίος θα διεξαχθεί το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου (19:00) στο στάδιο «Freedom Αντώνης Παπαδόπουλος».

Έναρξη Προπώλησης

Η προπώληση των εισιτηρίων ξεκινά σήμερα στις 17:30:

Διαδικτυακά: www.anotickets.com

Μπουτίκ Ομάδας: Λάρνακα & Λεμεσό

Τιμές Εισιτηρίων (Για όλες τις κερκίδες)

Κανονικό: €13

Μαθητικό: €8

Παιδικό: €5

Ωράρια Σημείων Πώλησης

ΣημείοΗμέρεςΩράριοΜπουτίκ («Freedom Αντώνης Παπαδόπουλος»)Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο10:00 – 19:00Θεμιστόκλειο Αθλητικό Κέντρο (Λεμεσός)Πέμπτη16:00 – 19:00

Εκδοτήρια & Είσοδοι Γηπέδου: Θα ανοίξουν το Σάββατο στις 17:30.

Χρήσιμες Πληροφορίες: