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Ανόρθωση: Όλα ok με τις άδειες στο «Α. Παπαδόπουλος» - Ξεκίνησε η προπώληση για ΑΠΟΕΛ

ΓΗΠΕΔΟ

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Τέλος καλό, όλα καλά στην Ανόρθωση, με την αδειοδότηση της ανατολικής εξέδρας του «Α. Παπαδόπουλος» μετά το θέμα που είχε προκύψει.

Μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων εργασιών στη συγκεκριμένη κερκίδα η ομάδα της Αμμοχώστου ανέμενε το πράσινο φως από την Αρχή Αδειοδότησης Σταδίων, το οποίο... άναψε σήμερα (9/9).

Συνεπώς, η «Κυρία» θα έχει στη διάθεσή της και την ανατολική εξέδρα και ως αποτέλεσμα ξεκίνησε και η προπώληση των εισιτηρίων ενόψει του ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ που θα γίνει το Σάββατο (12/9, 19:00), με την προσφυγική ομάδα να ανακοινώνει όλες τις σχετικές πληροφορίες.

Η ανακοίνωση της Ανόρθωσης για τα εισιτήρια:

Η Ανόρθωσις Αμμοχώστου ενημερώνει το φίλαθλο κοινό για τη διαδικασία διάθεσης των εισιτηρίων του αγώνα της Cyprus League by Stoiximan (3η Αγωνιστική) με αντίπαλο το ΑΠΟΕΛ, ο οποίος θα διεξαχθεί το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου (19:00) στο στάδιο «Freedom Αντώνης Παπαδόπουλος».

Έναρξη Προπώλησης

Η προπώληση των εισιτηρίων ξεκινά σήμερα στις 17:30:

  • Διαδικτυακά: www.anotickets.com

  • Μπουτίκ Ομάδας: Λάρνακα & Λεμεσό

Τιμές Εισιτηρίων (Για όλες τις κερκίδες)

  • Κανονικό: €13

  • Μαθητικό: €8

  • Παιδικό: €5

Ωράρια Σημείων Πώλησης

ΣημείοΗμέρεςΩράριοΜπουτίκ («Freedom Αντώνης Παπαδόπουλος»)Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο10:00 – 19:00Θεμιστόκλειο Αθλητικό Κέντρο (Λεμεσός)Πέμπτη16:00 – 19:00

  • Εκδοτήρια & Είσοδοι Γηπέδου: Θα ανοίξουν το Σάββατο στις 17:30.

Χρήσιμες Πληροφορίες:

  • Σύστημα Επιβράβευσης «Blue&White»: Κάθε κάτοχος εισιτηρίου (απλού ή διαρκείας) θα πιστώνεται με 25 βαθμούς.

  • Παράκληση προς τους φιλάθλους: Προμηθευτείτε έγκαιρα τα εισιτήριά σας για την αποφυγή συνωστισμού και ταλαιπωρίας στα εκδοτήρια του γηπέδου.

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