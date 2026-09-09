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Αυτό που κατάφερε η Ίντερ δεν το έχει κάνει καμία άλλη ομάδα κόντρα στη Ρεάλ!

ΓΗΠΕΔΟ

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Η τεράστια εμφάνιση στη Μαδρίτη μπορεί να μη συνοδεύτηκε από θετικό αποτέλεσμα για την Ίντερ, όμως εκείνη προκάλεσε κάτι παντελώς πρωτόγνωρο για τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Champions League!

Όπως ακριβώς το είπε και ο Ζοσέ Μουρίνιο, το παιχνίδι στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» ήταν τέτοιο που θα μπορούσε να ολοκληρωθεί ακόμα και με σκορ… 6-7 ή 7-6 για οποιαδήποτε ομάδα.

Προφανώς ο Πορτογάλος κόουτς είναι χαρούμενος που η δική του μεριά, της Ρεάλ, έφυγε νικήτρια με το τελικό 2-1, ωστόσο, η Ίντερ πραγματοποίησε απίθανη εμφάνιση για φιλοξενούμενη ομάδα στην έδρα των «μερένγκες».

Οι «νερατζούρι» το πάλεψαν με φοβερό τρόπο ακόμα κι αν βρίσκονταν από νωρίς πίσω στο σκορ με 2-0, μόχθησαν για να μειώσουν, κυνήγησαν και την ολική επαναφορά, αλλά έφυγαν από τη Μαδρίτη υπερήφανοι, πλην όμως ηττημένοι.

Στο παιχνίδι αυτό, πέρα από τις 21 τελικές που κατέγραψαν, είχαν και ποσοστό επιτυχημένων μεταβιβάσεων στο 94%! Κι αυτό δείχνει πόσο θάρρος είχε το σύνολο του Κρίστιαν Κίβου για να κοιτάξει στα μάτια τη Ρεάλ και να παίξει το ματς στα ίσα.

Αυτό το ποσοστό που κατέγραψαν οι νταμπλούχοι Ιταλίας ήταν το μεγαλύτερο που έχει καταγραφεί σε ματς Champions League που συμμετέχει η Ρεάλ, τουλάχιστον από το 2003 και μετά, όταν και άρχισε η επίσημη καταγραφή στατιστικής από το δημοφιλές εργαλείο της Opta!

sport-fm.gr

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ΔΙΕΘΝΗΕυρωπαικες Διοργανωσεις

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