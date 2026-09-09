Κλείνει το μεταγραφικό παράθυρο - Τρέχουν οι ομάδες
ΓΗΠΕΔΟ
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Η καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδος βρίσκεται σε εξέλιξη από τις 21 Ιουνίου και ολοκληρώνεται σήμερα, 9 Σεπτεμβρίου 2026!
Μέχρι αυτή την ημερομηνία, οι ομάδες μπορούν να εγγράφουν ποδοσφαιριστές στο δυναμικό τους, είτε για τον κατάλογο Α’ είτε για τον κατάλογο Β’.
Μετά τις 9 Σεπτεμβρίου, ισχύουν τα ακόλουθα:
-Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου οι ομάδες μπορούν να διενεργούν υποσχετικές μεταγραφές ποδοσφαιριστών που τα διεθνή πιστοποιητικά εγγραφής τους είναι ήδη κατατεθειμένα στην ΚΟΠ. Δεν δικαιούνται δηλαδή διεθνείς μεταγραφές.
-Από τις 10 μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου οι ομάδες δικαιούνται να εγγράφουν άνεργους ποδοσφαιριστές. Άνεργοι θεωρούνται οι ποδοσφαιριστές που ήταν χωρίς συμβόλαιο μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου και δεν είχαν πραγματοποιήσει μεταγραφή στην τρέχουσα μεταγραφική περίοδο.
Σημειώνεται πως, η εγγραφή άνεργου ποδοσφαιριστή στον κατάλογο Α’, επιτρέπεται νοουμένου ότι υπάρχει κενή θέση στον κατάλογο. Δεν επιτρέπεται η εγγραφή ανέργου προς αντικατάσταση άλλου ποδοσφαιριστή του καταλόγου Α’.