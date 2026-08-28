Μαθαίνει τους αντιπάλους της στο Conference League η Πάφος

Τους αντιπάλους της στη League Phase του Conference League μαθαίνει σήμερα η Πάφος, με την κλήρωση να είναι προγραμματισμένη για το μεσημέρι της Παρασκευής (28/08, 15:00).

Η Πάφος θα κληρωθεί με έναν αντίπαλο από καθένα από τα έξι γκρουπ δυναμικότητας και θα δώσει συνολικά έξι αγώνες στη League Phase, η οποία ξεκινά στις 15 Οκτωβρίου και ολοκληρώνεται στις 17 Δεκεμβρίου.

Αναλυτικά, οι 36 ομάδες που συμμετέχουν στη League Phase είναι οι εξής:

1ο γκρουπ δυναμικότητας

Αταλάντα (Ιταλία) 84.000

Μπράγκα (Πορτογαλία) 63.750

Άγιαξ (Ολλανδία) 58.250

Φράιμπουργκ (Γερμανία) 56.500

Μονακό (Γαλλία) 56.000

Κοπεγχάγη (Δανία) 54.375

2ο γκρουπ δυναμικότητας

Μίντιλαντ (Δανία) 48.250

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 46.500

Γάνδη (Βέλγιο) 39.000

Παναθηναϊκός (ΕΛΛΑΔΑ) 29.250

Πάφος (Κύπρος) 24.125

Μπράιτον (Αγγλία) 23.903

3ο γκρουπ δυναμικότητας

Λουγκάνο (Ελβετία) 21.250

Χετάφε (Ισπανία) 19.409

Κουόπιο (Φινλανδία) 14.000

Τβέντε (Ολλανδία) 13.585

Λίνκολν (Γιβραλτάρ) 13.500

Μπόρατς (Βοσνία) 13.125

4ο γκρουπ δυναμικότητας

Σιντ Τρούιντεν (Βέλγιο) 12.450

Μπραν Μπέργκεν (Νορβηγία) 12.250

Χαρτς (Σκωτία) 11.500

Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν) 11.000

Τράμπζονσπορ (Τουρκία) 11.000

Ρίγα (Λετονία) 10.500

5ο γκρουπ δυναμικότητας

Χάιντουκ (Κροατία) 10.000

Γιάμπλονετς (Τσεχία) 9.705

Νόρτζελαντ (Δανία) 8.421

Άαρχους (Δανία) 8.421

Ίντερ Ντ' Εσκάλδες (Ανδόρα) 7.500

Κραϊόβα (Ρουμανία) 7.000

6ο γκρουπ δυναμικότητας

Τουν (Ελβετία) 6.940

ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Βουλγαρία) 6.500

Κάουνο Ζαλγκρίς (Λιθουανία) 6.000

Μάλμπι (Σουηδία) 5.925

Ιμπέρια (Γεωργία) 5.000

Εγνάτια (Αλβανία) 4.500

Οι αναλυτικές ημερομηνίες του Conference League

League Phase

1η αγωνιστική: 15 Οκτωβρίου 2026

2η αγωνιστική: 22 Οκτωβρίου 2026

3η αγωνιστική: 5 Νοεμβρίου 2026

4η αγωνιστική: 26 Νοεμβρίου 2026

5η αγωνιστική: 10 Δεκεμβρίου 2026

6η αγωνιστική: 17 Δεκεμβρίου 2026

Playoffs

1ος αγώνας: 18 Φεβρουαρίου 2027

2ος αγώνας: 25 Φεβρουαρίου 2027

Φάση των 16

1ος αγώνας: 11 Μαρτίου 2027

2ος αγώνας: 18 Μαρτίου 2027

Προημιτελικά

1ος αγώνας: 8 Απριλίου 2027

2ος αγώνας: 15 Απριλίου 2027

Ημιτελικά

1ος αγώνας: 29 Απριλίου 2027

2ος αγώνας: 6 Μαΐου 2027

Τελικός

2 Ιουνίου 2027 στο γήπεδο της Μπεσίκτας στην Κωνσταντινούπολη