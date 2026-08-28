Μαθαίνει τους αντιπάλους της στο Conference League η Πάφος
ΓΗΠΕΔΟ
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Η Πάφος μαθαίνει σήμερα το μεσημέρι τους αντιπάλους του στη League Phase του Conference League.
Τους αντιπάλους της στη League Phase του Conference League μαθαίνει σήμερα η Πάφος, με την κλήρωση να είναι προγραμματισμένη για το μεσημέρι της Παρασκευής (28/08, 15:00).
Η Πάφος θα κληρωθεί με έναν αντίπαλο από καθένα από τα έξι γκρουπ δυναμικότητας και θα δώσει συνολικά έξι αγώνες στη League Phase, η οποία ξεκινά στις 15 Οκτωβρίου και ολοκληρώνεται στις 17 Δεκεμβρίου.
Αναλυτικά, οι 36 ομάδες που συμμετέχουν στη League Phase είναι οι εξής:
1ο γκρουπ δυναμικότητας
Αταλάντα (Ιταλία) 84.000
Μπράγκα (Πορτογαλία) 63.750
Άγιαξ (Ολλανδία) 58.250
Φράιμπουργκ (Γερμανία) 56.500
Μονακό (Γαλλία) 56.000
Κοπεγχάγη (Δανία) 54.375
2ο γκρουπ δυναμικότητας
Μίντιλαντ (Δανία) 48.250
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 46.500
Γάνδη (Βέλγιο) 39.000
Παναθηναϊκός (ΕΛΛΑΔΑ) 29.250
Πάφος (Κύπρος) 24.125
Μπράιτον (Αγγλία) 23.903
3ο γκρουπ δυναμικότητας
Λουγκάνο (Ελβετία) 21.250
Χετάφε (Ισπανία) 19.409
Κουόπιο (Φινλανδία) 14.000
Τβέντε (Ολλανδία) 13.585
Λίνκολν (Γιβραλτάρ) 13.500
Μπόρατς (Βοσνία) 13.125
4ο γκρουπ δυναμικότητας
Σιντ Τρούιντεν (Βέλγιο) 12.450
Μπραν Μπέργκεν (Νορβηγία) 12.250
Χαρτς (Σκωτία) 11.500
Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν) 11.000
Τράμπζονσπορ (Τουρκία) 11.000
Ρίγα (Λετονία) 10.500
5ο γκρουπ δυναμικότητας
Χάιντουκ (Κροατία) 10.000
Γιάμπλονετς (Τσεχία) 9.705
Νόρτζελαντ (Δανία) 8.421
Άαρχους (Δανία) 8.421
Ίντερ Ντ' Εσκάλδες (Ανδόρα) 7.500
Κραϊόβα (Ρουμανία) 7.000
6ο γκρουπ δυναμικότητας
Τουν (Ελβετία) 6.940
ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Βουλγαρία) 6.500
Κάουνο Ζαλγκρίς (Λιθουανία) 6.000
Μάλμπι (Σουηδία) 5.925
Ιμπέρια (Γεωργία) 5.000
Εγνάτια (Αλβανία) 4.500
Οι αναλυτικές ημερομηνίες του Conference League
League Phase
1η αγωνιστική: 15 Οκτωβρίου 2026
2η αγωνιστική: 22 Οκτωβρίου 2026
3η αγωνιστική: 5 Νοεμβρίου 2026
4η αγωνιστική: 26 Νοεμβρίου 2026
5η αγωνιστική: 10 Δεκεμβρίου 2026
6η αγωνιστική: 17 Δεκεμβρίου 2026
Playoffs
1ος αγώνας: 18 Φεβρουαρίου 2027
2ος αγώνας: 25 Φεβρουαρίου 2027
Φάση των 16
1ος αγώνας: 11 Μαρτίου 2027
2ος αγώνας: 18 Μαρτίου 2027
Προημιτελικά
1ος αγώνας: 8 Απριλίου 2027
2ος αγώνας: 15 Απριλίου 2027
Ημιτελικά
1ος αγώνας: 29 Απριλίου 2027
2ος αγώνας: 6 Μαΐου 2027
Τελικός
2 Ιουνίου 2027 στο γήπεδο της Μπεσίκτας στην Κωνσταντινούπολη