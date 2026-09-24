Βούτσινιτς: «Πρέπει να ιδρώσουμε τη φανέλα»

Ο προπονητής της Εθνικής Μαυροβουνίου Μίρκο Βούτσινιτς παραχώρησε δηλώσεις ενόψει του αυριανού αγώνα με την Εθνική Κύπρου στην Ποντγκόριτσα (21:45), στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής του δεύτερου ομίλου της τρίτης κατηγορίας του Nations League.

«Πρέπει να τρέχουμε, να παλεύουμε και να καλύπτουμε τον συμπαίκτη μας. Μόνο έτσι μπορούμε να περιμένουμε κάτι», είπε μεταξύ άλλων και πρόσθεσε: «Χρειαζόμαστε ενότητα, πρέπει να ιδρώσουμε τη φανέλα που φοράμε».

«Δεν έχω σκεφτεί πόσους βαθμούς θα μας ικανοποιούσαν από αυτά τα τέσσερα παιχνίδια. Τώρα είμαστε επικεντρωμένοι στην Κύπρο και μετά θα δούμε».

«Πολλά εξαρτώνται από εμάς. Μας περιμένουν τέσσερα παιχνίδια σε δέκα ημέρες και καθοριστική σημασία έχουν η μεγάλη συγκέντρωση και η ενέργεια. Ξεκινώντας από τον αγώνα με την Κύπρο, η οποία παίζει καλά και το απέδειξε απέναντι στη Σλοβενία, όταν έμεινε με παίκτη λιγότερο και παρ’ όλα αυτά απέσπασε την ισοπαλία».