Ολυμπιακός/Παναθηναϊκός: Για το 5ο αστέρι οι ερυθρόλευκοι, για το 8ο οι πράσινοι

Κανείς δεν μπορεί ν' αμφισβητήσει... τον Πρωταθλητή Ευρώπης! Πόσο μάλλον όταν ο Γιώργο.ς Μπαρτζώκας κράτησε ίδιο τον βασικό κορμό και προέβη σε λίγες, αλλά ουσιαστικές προσθήκες. Στα ερυθρόλευκα ντύθηκαν το καλοκαίρι του 2026 ο Γιαν Μοντέρο που εντυπωσίασε με τη φανέλα της πρωτάρας σε φάιναλ φορ Βαλένθια πέρυσι και ο έμπειρος Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ όσον αφορά στα γκαρντ.

Ο Εμπάι Εντιάι ενισχύει τη θέση «4», μετά την απόφαση του Άλεκ Πίτερς να συνεχίσει την καριέρα του στην Αρμάνι Μιλάνο. Ο Τόμας Ουόκαπ συνεχίζει στην Ντουμπάι, ενώ αποχώρησαν επίσης οι Σακίλ ΜακΚίσικ, Μουσταφά Φαλ και Γιαννούλης Λαρεντζάκης. Ο Ολυμπιακός δεν έχει ολοκληρώσει τις μεταγραφές του, καθώς χρειάζεται ενίσχυση στο «3», για να είναι πλήρης, με τους αδελφούς Αγγελόπουλους, Παναγιώτη και Γιώργο, να βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις αυτό το διάστημα...

Ο Σάσα Βεζένκοφ και ο Εβάν Φουρνιέ παραμένουν τα δύο μεγάλα «αστέρια» του Ολυμπιακού, ενώ ο αρχηγός Κώστας Παπανικολάου στα 36 πλέον χρόνια του, προσφέρει πολλά με την εμπειρία του. Στην άμυνα αποτελεί παίκτη εγγύηση, ενώ είναι πάντα έτοιμος να πετύχει μεγάλα τρίποντα. Δεδομένο είναι πως ο χρόνος του θα μειωθεί αυτή τη σεζόν

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ προέρχεται από την κορυφαία σεζόν της καριέρας του και υπόσχεται ακόμη μεγαλύτερες εμφανίσεις μπαίνοντας στην εποχή της αθλητικής ωριμότητάς του. Στον άσο ο Ολυμπιακός διατήρησε τον Κόρι Τζόσεφ. Δεδομένη η αξία του Τάισον Ουόρντ που παίζει τόσο στο «2» όσο και στο «3».

Οι Νίκολα Μιλουτίνοφ, Ταϊρίκ Τζόουνς και Ντόντα Χολ έμειναν στο «5».

Ήρθαν: Ζαν Μοντέρο, Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Εμπάι Εντιάι, Νίκος Πλώτας

Έφυγαν: Κίναν Έβανς, Σακίλ ΜακΚίσικ, Άλεκ Πίτερς, Μουσταφά Φαλ, Φρανκ Νιλικινά, Κώστας Αντετοκούνμπο, Μόντε Μόρις, Τόμας Ουόκαπ, Γιαννούλης Λαρεντζάκης

Για το 8ο «αστέρι» στη 2η εποχή Ομπράντοβιτς

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έδωσε «γη και ύδωρ» στον πολυνίκη προπονητή της Euroleague με 9 τίτλους εκ των οποίων οι 5 με τον Παναθηναϊκό, Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς για να επιστρέψει διαδεχόμενος τον Εργκίν Αταμάν. Ο «Ζοτς» δέχτηκε να μετακομίσει στην Αθήνα και τους «πράσινους» μετά από 14 χρόνια, με στόχο να οδηγήσει στο 8ο τρόπαιο Euroleague το «τριφύλλι».

Ο διοικητικός ηγέτης του Παναθηναϊκού γνώριζε πάντως πως για να πει το «ναι» ο Ομπράντοβιτς, ένας προπονητής με υψηλές βλέψεις και από τους πλέον ανταγωνιστικούς, θα έπρεπε να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη και αυτό το καλοκαίρι. Και το έπραξε! Αποκτώντας αρχικά τον Γάλλο διεθνή σέντερ Μουσταφά Φαλ που έπαιζε στον Ολυμπιακό. Στο Telekom Center Athens, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έφερε και τους Σιλβέν Φρανσίσκο, Μπράνκου Μπαντιό, Άιζακ Μπόνγκα και Γκερσόν Γιαμπουσέλε. Ο Παναθηναϊκός αποχαιρέτησε τους Τσέντι Όσμαν και Τι Τζέι Σορτς.

Με αρχηγό τον Κώστα Σλούκα, παίκτη με τον οποίο ο Ομπράντοβιτς κατέκτησε τη Euroleague το 2017 με τη Φενερμπαχτσέ, ο Παναθηναϊκός είναι φέτος αδιαφιλονίκητο φαβορί για την τετράδα... ακόμη και για την κορυφή. Κέντρικ Ναν, Τζέριαν Γκραντ, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Ντίνος Μήτογλου, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Νίκος Ρογκαβόπουλος, Ματίας Λεσόρ και βέβαια ο MVP του φάιναλ φορ της Euroleague το 2024 στο Άμπου Ντάμπι Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις αποτελούν... φόβητρο για κάθε ομάδα αυτή τη σεζόν.

Ήρθαν: Άιζακ Μπόνγκα, Μπράνκου Μπάντιο, Μουσταφά Φαλ, Γκέρσον Γιαμπουσέλε, Σιλβέν Φρανσίσκο

Έφυγαν: Τσέντι Όσμαν, Μάριους Γκριγκόνις, Κένεθ Φαρίντ, Τι Τζέι Σορτς, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, Βασίλης Τολιόπουλος