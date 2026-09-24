Aρκετά αλλά με αστερίσκο

Μπορεί να κέρδισε μόλις ένα από τα τρία παιχνίδια ο Απόλλωνας (3-1 την Ανόρθωση), όμως, δεν έχασε από την άλλη, έχοντας να παίξει άλλα τρία ντέρμπι (2-2 με Άρη, 0-0 με Ομόνοια και 2-2 με ΑΠΟΕΛ). Οι έξι βαθμοί τον κρατούν σε επαφή με την κορυφή και θα προσπαθήσει στη συνέχεια να καλύψει τη διαφορά.

Περιθώρια πάντα υπάρχουν για βελτίωση, με έμφαση να δίνεται στην άμυνα. Τα πέντε γκολ είναι αρκετά για τέσσερα ματς, όμως υπάρχει ένας... αστερίσκος. Και αυτό γιατί τα τρία από τα πέντε προήλθαν από την άσπρη βούλα. Άρα σε... νορμάλ παιχνίδι δέχθηκε μόλις τα δύο, με τον Ερνάν Λοσάδα να έχει να διαχειριστεί πολλές απουσίες σε όλες τις γραμμές.

Με την επιστροφή αρκετών μετά την επανέναρξη, ελπίζει πως θα υπάρξει μεγαλύτερη συνοχή και άρα το μηδέν παθητικό θα παρουσιαστεί περισσότερες φορές.