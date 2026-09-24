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Ρόμπερτσον για τη σεζόν μετά τον θανάτο του Ζότα: «Ήταν φρικτό, στη Λίβερπουλ τότε δεν μας ενδιέφερε το ποδόσφαιρο»

ΓΗΠΕΔΟ

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Όπως είναι εύκολα αντιληπτό, όλος ο οργανισμός της Λίβερπουλ πέρασε πολύ δύσκολες στιγμές

Μαύρη μέρα για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο είναι η 3η Ιουλίου του 2025, στην οποία ο Ντιόγκο Ζότα άφησε την τελευταία του πνοή μετά από ένα τροχαίο δυστύχημα.

Όπως είναι εύκολα αντιληπτό, όλος ο οργανισμός της Λίβερπουλ πέρασε πολύ δύσκολες στιγμές εκείνο το διάστημα, που την επηρέασαν καθ' όλη τη διάρκεια της περσινής σεζόν. Ο Άντριου Ρόμπερτσον, που ήταν καλός φίλος του Ζότα και μαζί του κατέκτησε τρόπαια με τους reds, παραχώρησε μια ιδιαίτερη συνέντευξη, μιλώντας για αυτή την περίοδο.

Ο Σκωτσέζος μπακ που αποτελεί, πλέον, παίκτη της Τότεναμ έκανε λόγο για φρικτές στιγμές, τονίζοντας πως την περσινή σεζόν το ποδόσφαιρο δεν ενδιέφερε κανέναν στη Λίβερπουλ, καθώς όλοι ήταν συγκλονισμένοι για μεγάλο διάστημα με αυτό που είχε συμβεί.

«Είναι δύσκολο να το περιγράψω ή να μιλήσω γι' αυτό, διότι αυτό που ζήσαμε ήταν φρικτό. Και όταν μιλάω για τις νέες μεταγραφές, είναι σαν να έρχονται παίκτες σε έναν σύλλογο με ραγισμένη καρδιά. Τους λυπόμουν τόσο πολύ αυτούς τους ανθρώπους, γιατί είχαν υπογράψει για τεράστια ποσά. Τους πήρε μήνες να προσαρμοστούν, επειδή δεν μας ενδιέφερε καθόλου το ποδόσφαιρο. Αυτή είναι η αλήθεια.

Γιατί μόλις είχαμε χάσει έναν από τους καλύτερούς μας φίλους στα αποδυτήρια. Είχαμε χάσει τη σπίθα μας και πλέον δεν μπορούσαμε να αποδώσουμε στο μέγιστο. Όταν το σκέφτομαι σήμερα, υπήρχαν στιγμές που λέγαμε ο ένας στον άλλον: ''Στο κάτω-κάτω, τι νόημα έχει όλο αυτό; Κοίτα τι περνάει η οικογένεια του Ζότα, κοίτα τα παιδιά του''», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ρόμπερτσον.

sport-fm.gr

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