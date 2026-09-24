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Βγάζουν… «φωτιά» οι επιθέσεις

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Διαπιστώνεται ένα παραγωγικό πρωτάθλημα

Το καλεντάρι για τις Εθνικές ομάδες διαφοροποιήθηκε και έτσι είχαμε τη διεξαγωγή περισσοτέρων αγωνιστικών, πριν έρθει αυτή την περίοδο η διακοπή για τους αγώνες του Νations League. Άρα λοιπόν υπάρχει και ένα πιο κατατοπιστικό δείγμα όσον αφορά τις ομάδες αλλά και γενικά για το τι είδαμε σε αυτές τις πρώτες τέσσερις στροφές του πρωταθλήματος.

Διαπιστώνεται πάντως ένα παραγωγικό πρωτάθλημα, με τις επιθέσεις να βγάζουν… «φωτιά». Τα τρία γκολ κατά μέσο όρο, είναι υψηλός δείκτης. Με τη διεξαγωγή 28 παιχνιδιών, έχουμε μετρήσει 84 γκολ, με τον ΑΠΟΕΛ να διαθέτει την καλύτερη επίθεση (δέκα γκολ) και να τον ακολουθούν με εννιά γκολ η ΑΕΚ και η Ομόνοια 29ης Μαΐου.

Παρόλο που έχουμε αρκετά γκολ, το σκορ το οποίο παρουσιάστηκε περισσότερες φορές σε αυτά τα 28 παιχνίδια είναι το 0-0. Συνολικά το είδαμε τέσσερις φορές, με ακόμη μία ισοπαλία (2-2) να ακολουθεί με τρεις εμφανίσεις, όσες και το 2-1. Συνολικά είδαμε 15 διαφορετικά σκορ. Αυτά είναι: 0-0 (4), 2-2 (3), 2-1 (3), 1-4 (2), 3-3 (2), 0-3 (2), 3-1 (2), 1-1 (2), 0-1 (2), 6-0 (1), 1-2 (1), 0-2 (1), 4-1 (1), 3-0 (1), 2-0 (1).

Οι ποδοσφαιρόφιλοι είδαν τα περισσότερα γκολ να έρχονται στο β΄ μέρος (50) με τα άλλα 34 να επιτυγχάνονται στο α΄ μέρος.

Ανέλπιστοι πρώτοι σκόρερ

Η αλήθεια είναι πως, ελάχιστοι περίμεναν πως ο Σάμουελ Γκράντσιρ (Νέα Σαλαμίνα), ο Στέφαν Άμπρι (Ομόνοια 29ης Μαΐου) και ο Παναγιώτης Κυνηγόπουλος (Ολυμπιακός), θα ήταν στην κορυφή της λίστα των σκόρερ. Έχουν πανηγυρίσει από τέσσερα γκολ και σίγουρα είναι μία… ανέλπιστη τριάδα πρώτων σκόρερ. Σίγουρα, είναι πολύ νωρίς ακόμη και οι διαφορές αρκετά μικρές. Στα τρία γκολ βρίσκονται οι Εφαγκέ (Άρης), Ροντρίγκες (Απόλλων) και Ιβάνοβιτς (ΑΕΚ).

Αήττητο για τέσσερις

Είναι πασιφανές πως έχουμε έναν μαραθώνιο που δεν μπορούν να γίνουν προγνωστικά. Όλες οι ομάδες έχασαν βαθμούς, με την ΑΕΚ και την ΑΕΛ να συγκατοικούν με εννιά βαθμούς και να τους ακολουθεί η Ομόνοια με οκτώ βαθμούς. Οι πράσινοι μαζί με τον Απόλλωνα, τον Ολυμπιακό και την Ομόνοια 29ης Μαΐου διατηρούν το αήττητο. Οι μαυροπράσινοι πάντως δεν έχουν πανηγυρίσει ούτε νίκη, όπως ούτε η Καρμιώτισσα αλλά και η Ε.Ν. Ύψωνα.

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