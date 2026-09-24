Όσα ετοιμάζονται για το τελευταίο παιχνίδι του Μέσι με την Αργεντινή

Γνωστές έγιναν οι λεπτομέρειες του ιστορικού αποχαιρετισμού του Λιονέλ Μέσι στην εθνική Αργεντινής στο φιλικό με το Μπενίν (06/10) στο Μονουμεντάλ.

Ο GOAT αναμένεται να φτάσει στην πατρίδα του στις αρχές Οκτωβρίου, προκειμένου να αγωνιστεί για τελευταία φορά με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, ενώ τα εισιτήρια που θα τεθούν σε κυκλοφορία την Παρασκευή (25/09) αναμένεται να εξαφανιστούν σε... δευτερόλεπτα.

Ωστόσο, ο αγώνας με το Μπενίν δεν θα αποτελέσει το μοναδικό μέρος της βραδιάς, καθώς στην Αργεντινή προετοιμάζεται ένας μεγάλος φόρος τιμής στον Μέσι. Συγκεκριμένα, θα υπάρχει μια γιγαντιαία σημαία και πανό για εκείνον στο γήπεδο, ειδικά βίντεο, παρουσία σημαντικών προσκεκλημένων, αλλά και σειρά εκδηλώσεων και τιμητικών ενεργειών πριν από το παιχνίδι.

Μάλιστα, μετά το τέλος του αγώνα, οι άνθρωποι της Αργεντινής θα προσπαθήσουν να δώσουν ένα μικρόφωνο στον Μέσι, προκειμένου να απευθυνθεί στον κόσμο, εφόσον φυσικά αισθάνεται συναισθηματικά σε θέση να μιλήσει.

Όλα δείχνουν, λοιπόν, πως στις 6 Οκτωβρίου αναμένεται να γραφτεί ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στην ιστορία της Αργεντινής, με το Μονουμεντάλ να ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει τον παίκτη που έβγαλε στους δρόμους τον κόσμο της Αργεντινής με τεράστιες επιτυχίες...

sport-fm.gr