ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Όσα ετοιμάζονται για το τελευταίο παιχνίδι του Μέσι με την Αργεντινή

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Θα πέσουν και τα τσιμέντα

Γνωστές έγιναν οι λεπτομέρειες του ιστορικού αποχαιρετισμού του Λιονέλ Μέσι στην εθνική Αργεντινής στο φιλικό με το Μπενίν (06/10) στο Μονουμεντάλ.

Ο GOAT αναμένεται να φτάσει στην πατρίδα του στις αρχές Οκτωβρίου, προκειμένου να αγωνιστεί για τελευταία φορά με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, ενώ τα εισιτήρια που θα τεθούν σε κυκλοφορία την Παρασκευή (25/09) αναμένεται να εξαφανιστούν σε... δευτερόλεπτα.

Ωστόσο, ο αγώνας με το Μπενίν δεν θα αποτελέσει το μοναδικό μέρος της βραδιάς, καθώς στην Αργεντινή προετοιμάζεται ένας μεγάλος φόρος τιμής στον Μέσι. Συγκεκριμένα, θα υπάρχει μια γιγαντιαία σημαία και πανό για εκείνον στο γήπεδο, ειδικά βίντεο, παρουσία σημαντικών προσκεκλημένων, αλλά και σειρά εκδηλώσεων και τιμητικών ενεργειών πριν από το παιχνίδι.

Μάλιστα, μετά το τέλος του αγώνα, οι άνθρωποι της Αργεντινής θα προσπαθήσουν να δώσουν ένα μικρόφωνο στον Μέσι, προκειμένου να απευθυνθεί στον κόσμο, εφόσον φυσικά αισθάνεται συναισθηματικά σε θέση να μιλήσει.

Όλα δείχνουν, λοιπόν, πως στις 6 Οκτωβρίου αναμένεται να γραφτεί ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στην ιστορία της Αργεντινής, με το Μονουμεντάλ να ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει τον παίκτη που έβγαλε στους δρόμους τον κόσμο της Αργεντινής με τεράστιες επιτυχίες...

sport-fm.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗEθνικες Ομαδες

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Nations League: Ο Χάκπο «πλήγωσε» τον Κλοπ - Πρώτη η Ελλάδα!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Εθνική Ελλάδας τέζαρε τη Σερβία στο φινάλε!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ντόρσεϊ και Βεζένκοφ σαν να μην πέρασε μια μέρα και ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με 100άρα την υπεράσπιση του τίτλου!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ονειρικά πράσινα αποκαλυπτήρια!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Τραγωδία για τον παίκτη χόκεϊ επί πάγου Αντρέι Κουζμένκο: Ο πατέρας του σκοτώθηκε από αρκούδα στη Σιβηρία

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Αγιασμός και… πέναλτι: Ο παπάς του Παναργειακού έκλεψε την παράσταση για άλλη μια χρονιά!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ο κορμός την... κουβαλά στην πλάτη του

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί του Τζόκερ για την κλήρωση της Πέμπτης (24/09)

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Σκαλόνι: «Πρέπει να συναντηθώ με τον πρόεδρο για το μέλλον μου»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αποθέωση για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο Telekom Center Athens στην πρεμιέρα της EuroLeague

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Αντίστροφη μέτρηση για την κλήρωση της πρώτης φάσης του Κυπέλλου Coca-Cola

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Ονειρεμένη πρεμιέρα για την Μπάγερν, γκέλα με το «καλησπέρα» για τη Χάποελ!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

«Ζω έναν εφιάλτη»: Ο Ιακουίντα θυμάται το χατ-τρικ στον Παναθηναϊκό και μιλά για τη μάχη να καθαρίσει το όνομά του!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μάγερ: «Η ΑΕΚ ήταν η καλύτερη απόφαση για μένα - Βρήκα ξανά τη χαρά του ποδοσφαίρου»

Super League

|

Category image

Το καλύτερο της 5ετίας που θυμίζει... Ευρώπη

ΑΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη