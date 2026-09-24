Premier League: Υποψήφιος για παίκτης του μήνα ο Κωστούλας!

Ο Μπάμπης Κωστούλας έχει κάνει τρομερή εκκίνηση στη φετινή Premier League, ενώ αποτέλεσε και τον MVP της Μπράιτον στην τριάρα επί της Άρσεναλ (3-0).

O Έλληνας στράικερ έχει 2 γκολ και 2 ασίστ μέσα στον Σεπτέμβριο, ενώ οι «γλάροι» έχουν 10 πόντους και φιγουράρουν στα υψηλά στρώματα της βαθμολογίας.

Κάπως έτσι, ο 19χρονος φορ συμπεριλήφθηκε από την Premier League μεταξύ των υποψηφίων για το βραβείο του κορυφαίου ποδοσφαιριστή τον μήνα Σεπτέμβριο, ενώ υπάρχει και ένας συμπαίκτης του, επίσης, στην ψηφοφορία, ο Πασκάλ Γκρος.

Οι υπόλοιποι είναι οι Μπελούμι (Χαλ), Μπογκλ (Λιντς), Ίσακ (Λίβερπουλ), Ζακέ (Λίβερπουλ), Σέιντ (Μπρέντφορντ) και Σεμένιο (Μάντσεστερ Σίτι).

sport-fm.gr