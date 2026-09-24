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Οι τέσσερις απόλυτοι και οι άλλοι πέντε!

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ

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Έχουν επιλεχθεί από τον Νίκο Παπαδόπουλο να βρεθούν στο αρχικό σχήμα

Τέσσερις είναι οι ποδοσφαιριστές του ΑΠΟΕΛ που ήταν διαθέσιμοι και έχουν επιλεχθεί από τον Νίκο Παπαδόπουλο να βρεθούν στο αρχικό σχήμα και στους τέσσερις αγώνες που έδωσε μέχρις στιγμής η ομάδα της Λευκωσίας. Αυτοί είναι οι Βιντ Μπέλετς, Κωνσταντίνος Σταφυλίδης, Χουάν Σάστρε και Φαμπρίτζιο Πεδρόσο.

Οι τρεις πρώτοι κατέγραψαν και φουλ συμμετοχές καθώς δεν βγήκαν καθόλου από τον αγωνιστικό χώρο, με τον Ελλαδίτη τεχνικό να τους διατηρεί στο σχήμα της ομάδας μέχρι το τελικό σφύριγμα των παιχνιδιών. O Πεδρόσο έχασε ελάχιστα λεπτά, μιας και έγινε αλλαγή στις καθυστερήσεις στον αγώνα της δεύτερης αγωνιστικής κόντρα στην ΑΕΛ.

Από εκεί και πέρα, υπάρχουν άλλοι πέντε ποδοσφαιριστές με το απόλυτο των συμμετοχών σε αυτές τις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές. Οι Μίλος Ντέγκενεκ, Δημήτρης Λημνιός και Φίλιπ Τζούριτσιτς έχουν καταγράψει τρεις παρουσίες στην αρχική σύνθεση, ενώ έχουν και μία συμμετοχή μπαίνοντας ως αλλαγή στον αγωνιστικό χώρο. Πέραν τούτων, τέσσερις συμμετοχές έχουν και οι Φακούντο Πέρες και Σταύρος Γεωργίου που σε έναν αγώνα ήταν βασικοί και στους άλλους τρεις αποτέλεσαν μία από τις επιλογές του προπονητή για να αλλάξει πράγματα στη διάρκεια των αγώνων.

Θυμίζουμε ότι οι γαλαζοκίτρινοι είχαν αντιμετωπίσει στην πρεμιέρα την ΑΕΚ (3-1) στην ΑΕΚ Αρένα, έπειτα εντός την ΑΕΛ (6-0) και ακολούθως έδωσαν δύο εκτός έδρας αγώνες κόντρα σε Ανόρθωση (2-1) και Απόλλωνα (2-2).  

-Στα αγωνιστικά, από χθες οι ποδοσφαιριστές πήραν πενθήμερο ρεπό, με την επιστροφή στις προπονήσεις, ώστε να ξεκινήσει και η προετοιμασία για τον αγώνα με τη Νέα Σαλαμίνα (10/10) που έχει οριστεί για τη Δευτέρα (28/09).

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