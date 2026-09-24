Οι πιθανότητες του Football Meets Data για νίκη της Εθνικής Ελλάδας κόντρα στη Σερβία

Πρεμιέρα στη League A του Nations League για την Ελλάδα που αντιμετωπίζει τη Σερβία (21:45) στο Βελιγράδι και θέλει να ξεκινήσει με το δεξί τις υποχρεώσεις της στον απαιτητικό όμιλο, όπου βρίσκεται τόσο η Γερμανία, όσο και η Ολλανδία.

Σύμφωνα με τις αναλύσεις και τις προσομοιώσεις του Football Meets Data, η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει 31% πιθανότητες να πάρει τη νίκη το «τρίποντο». Από την άλλη, οι πιθανότητες επικράτησης της Σερβίας ανέρχονται στο 43%, ενώ στο 26% υπολογίζεται το ενδεχόμενο της ισοπαλίας.

Με βάση τα συγκεκριμένα δεδομένα, λοιπόν, η Ελλάδα μπαίνει στην πρεμιέρα με μικρότερο ποσοστό νίκης από τους γηπεδούχους, σε μια αναμέτρηση που αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.